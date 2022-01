A Disney+, a The Walt Disney Company streaming szolgáltatója hivatalosan is bejelentette, hogy idén nyártól 42 országban és 11 földrajzi területen (például a Feröer-szigeteken) is elérhetővé teszi a szolgáltatását. Az új országok között van Magyarország, Lengyelország, Törökország, Dél-Afrika és az Egyesült Arab Emírségek is - írja közleményében a Disney és a National Geographic tévécsatornák magyarországi képviselete.

A nézők reklámmentesen élvezhetik az egész estét filmeket, dokumentumfilmeket, élőszereplős filmeket, animációs sorozatokat és rövid formátumú tartalmakat.

A Disney+ kínálatában világszerte népszerű filmek és sorozatok szerepelnek: a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars és National Geographic alkotásai mellett A Simpson család animációs sorozat és más sikerprodukciók. Egyes országok kínálatban szerepel majd az új általános szórakoztató brandjük, a Star is, amely a 20th Century Studios, a Disney Television Studios, az FX és a Searchlight Pictures stúdiók legfrissebb filmjeit kínálja.

Bővebb információ itt érhető el a szolgáltatásról.