Bob Iger, a The Walt Disney Company vezérigazgatója a Morgan Stanley éves technológiai konferenciáján tartott előadásában a témák széles skáláját érintette, többek között a Disney+, a Marvel, a Star Wars és a Hulu jövőjéről is beszélt – írja a CNN.

Bob Iger többek között elmondta, hogy mivel a Disney igyekszik csökkenteni a filmgyártással kapcsolatos költségeket, a vállalat a mennyiség helyett a jövőben inkább a minőségre fog összpontosítani. A vezérigazgató hozzátette: elégedett azzal a támogatással, amelyet a vállalat tartalomkészítőitől kap. Valamint azt is megpendítette, hogy a Disney ismét készíthetne tartalmakat a riválisai számára.

Bib Iger azt is közölte, hogy a Disney+ árazása nem volt megfelelő: a Disney buzgalmában, hogy növelje az előfizetések számát, tévedett az árképzési stratégiával kapcsolatban. Szerinte a Disney most kezd többet tanulni ebből, és ennek megfelelően fogja kiigazítani a hibákat.

Túl sok Marvel-folytatás, berobbanó sportcsatorna

Bob Iger azt is megjegyezte: rengeteg az olyan Marvel-karakter, akikről új történeteket meséltek el, ebből a jövőben a cégnél várhatóan visszavesznek, mert a Disney eddig túlságosan is a meglévő franchise-okon alapuló folytatásokra támaszkodott.

A Disney-vezér arról is beszélt, hogy a Star Wars franchise-hoz való hozzáállásuk várhatóan nagyon óvatos lesz.

Bob Iger azt is elárulta, hogy a vállalat nagyon alaposan tanulmányozza a Hulut is, a streaming szolgáltatást, amelynek kétharmadát birtokolja a The Walt Disney Company. A cégvezető mindeközben dicsérte az ESPN amerikai nemzetközi sportcsatorna nézettségét és a streaming piacra való betörését, mondván, hogy a 25 millió előfizető azért „nem semmi”.

„Ha az élő sport és a márka erejét, valamint a reklámok értékét kombináljuk, akkor egy olyan üzletágat hozhatunk létre, amely nem csak az előfizetőktől függ, hanem a reklámoktól és az előfizetői bevételtől is” – tette hozzá a cégvezér.

(Eisenkrammer Nóra)