A kínai DJI Technology felfüggeszti működését Ukrajnában és Oroszországban is. Ez az első nagy kínai vállalat, amely leállítja eladásait mindkét országban - írja a BBC.

A cég bejelentésében azt írta: nem szeretnének állást foglalni egyik ország mellett vagy ellen sem, de biztosítani akarják azt, hogy drónjaikat senki nem használja fel a háborúban.

A DJI egy szóvivője még márciusban arról beszélt, hogy felmerült a gyanú, hogy az orosz hadsereg használja a termékeiket, de ezt ezidáig nem erősítették meg.

Az ukrán hadsereg egyúttal azzal vádolta a DJI-t, hogy kiszivárogtatta az adataikat Oroszországnak - amit a cég határozottan tagad.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, márciusban több drón is berepült a NATO-országok fölé: a magyar légtérből például Horvátországba szállt át és zuhant le egy eszköz, de Romániában és Lengyelországban is megsemmisítettek idegen drónokat.