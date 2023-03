A Zoomhoz, Meet-hez és az Etsy-hez hasonlóan a Crocs is a koronavírus-járvány kezdeti időszakában volt a legnagyobb fellendülésben. Ezeknek a cégeknek többsége azonban már nem olyan sikeres, mint korábban

– írja a The New York Times.

A vállalat klumpái tökéletes lábbelik voltak a karantén ideje alatt otthon és a kertben például. Az emberek a mindennapi élet normális kerékvágásba történő visszaállásának ellenére sem akartak azonban megszabadulni a kényelmes papucsoktól.

Világjárvány-győztes papucs

A Zoom és Etsy részvényárfolyama és értékesítési adatai a karantén idején tapasztalt meredek emelkedésük óta visszaestek, a Crocs részvényei azonban 167 százalékkal emelkedtek 2020 januárja óta. 2019 óta pedig háromszorosára növelték az értékesítésből származó bevételeiket.

A cikk írásakor a vállalat részvényei 117 dolláros árfolyamon állnak.

Andrew Rees, a cég vezérigazgatója azt mondta, hogy bár sokan mondták, hogy „a Crocs a világjárvány nyertese volt, de vissza fog térni a normális kerékvágásba”.

Őszintén szólva erre nagyon kevés az esély, sőt újabb rekord növekedési évre számítok

– tette hozzá az igazgató.

Optimista a cég jövőképe

A vállalat vezetői és elemzők szerint az optimizmus oka az új termékek folyamatos gyártása és az okos marketing, különösen a közösségi médiában, ahol a Crocs elkötelezett vásárlói bázist alakított ki.

165 000 követőjük van a Twitteren, a TikTokon több mint 900 ezer, az Instagramon 1,6 millió, a Facebookon pedig közel 7 milliós követőtábor várja a posztokat.

Egy átlagos vásárló egyébként négy pár papuccsal/szandállal rendelkezik a márkától.

A vállalat egyébként már nem költ hagyományos médiákon keresztül történő hirdetésre. Csak online oldalakat és a közösségi platformokat használják a termékeik népszerűsítésére.

Questlove amerikai zenész és színész még az Oscar-gálára is papucsban érkezett.