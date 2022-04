A Tesla egy korábbi dolgozója könnyedén megnyerte volt munkáltatója elleni perét, amelyben azzal vádolta a céget, hogy az nem tett semmit az őt ért rasszista támadások ellen. Owen Diaz 2015 júniusától dolgozott a Tesla egyik freemonti gyárában, és 2016 májusában előzetes figyelmeztetés nélkül elbocsátották a Teslától. Diaz fizetési csekkjei a CitiStaff nevű munkaerő-kölcsönző ügynökségtől érkeztek, de azt vallotta, hogy "minden [az ő] utasítása a Teslától származott". Targoncavezetői munkájához a Teslától kapott képzést és tanúsítványt. Viszont azután küldték el, hogy jelezte feletteseinek, hogy naponta rasszista jelzőkkel illették, köztük az n-szót is rámondták, valamint fajgyűlölő graffitik és karikatúrák jelentek meg a munkahelyén és a mosdókban; és hogy a kollégái azt mondták neki, hogy "menjen vissza Afrikába".

Diaz azt állította, hogy a Tesla felettesei nem avatkoztak be következetesen ezekbe a problémákba, és az esküdtszéknek elmondta, hogy a helyzet okozta stressz miatt fogyott a súlya és "álmatlan éjszakái" voltak.

Már korábban az esküdtszék 6,9 millió dolláros kártérítést ítélt meg a számára, valamint 130 millió dolláros büntetést rótt ki a Teslára. Most a kerületi bíró, William Orrick ehelyett 1,5 millió dolláros kártérítést és 13,5 millió dolláros büntető kártérítést állapított meg. Azt írta, hogy az új, 1,5 millió dolláros kártérítési összeg "a bizonyítékok által alátámasztott legmagasabb összeg", a büntető kártérítés pedig az amerikai jog alapján ennek kilencszerese lehet.

"Az esküdtszék hallotta, hogy a Tesla gyárat átitatta a rasszizmus. Diaz gyakori rasszista bántalmazással szembesült, beleértve az n-szót és más szidalmakat. Más alkalmazottak zaklatták őt. Felettesei és a Tesla tágabb értelemben vett vezetői struktúrája alig vagy egyáltalán nem reagáltak. A felettesek még a bántalmazásokhoz is csatlakoztak, egyikük odáig ment, hogy megfenyegette Diazt, és rasszista karikatúrát rajzolt a munkaállomása mellé" – idézi a bíró érvelését az Ars Technica.

Elon Musk cége a kártérítés és a büntető kártérítés összegét egyenként 300 000 dollárban akarta korlátozni.

A Tesla korábban közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy 2015 és 2016 óta a „vállalat hosszú utat tett meg. Továbbra is fejlődünk és javulunk abban, ahogyan a munkavállalói aggályokat kezelik”.

2022 februárjában a kaliforniai Fair Employment and Housing Department beperelte a Teslát, azt állítva, hogy panaszok százai szolgáltattak "bizonyítékot arra, hogy a Tesla Fremont-i gyára faji alapon szegregált munkahely, ahol a fekete bőrű dolgozókat faji szidalmakkal illetik és diszkriminálják őket a munkakörök, a fegyelmezés, a fizetés és az előléptetés terén, ellenséges munkahelyi környezetet teremtve".

A Tesla ellen több szexuális zaklatási per is folyamatban van, mivel több női alkalmazott is arra panaszkodott, hogy a főnökeik részéről atrocitások érték őket.