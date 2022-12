Elon Musk vasárnap egy Twitter-szavazást tartalmazó bejegyzésben kérdezte meg a felhasználókat, hogy le kellene-e mondania a Twitter éléről. Hozzátette, hogy "betartja ennek a szavazásnak az eredményét". A szavazók több mint 57 százaléka válaszolta azt, hogy Musknak le kellene mondania - adta hírül a Politico.

Musk 2022 októberében lett a Twitter vezérigazgatója és egyedüli igazgatója, miután a Twitter részvényeseivel nyilvános kötélhúzást folytatott, mivel Musk megpróbált visszalépni a platform 44 milliárd dollárért történő megvásárlására tett vállalásától.

A befolyásos közösségi hálózat élén töltött hetek alatt Musk ellentmondásos intézkedések sorát indította el, tömeges elbocsátásokat hajtott végre, és engedélyezte, hogy a korábban kitiltott felhasználók visszatérhessenek a platformra. Múlt héten Musk neves újságírókat függesztett fel a Twitterről, miután azzal vádolta őket, hogy felfedték a tartózkodási helyét - majd egy nappal később visszavonult. A milliárdos a döntéseinek egy részét a Twitteren végzett közvélemény-kutatások után hozta meg.

"Should I step down as head of Twitter?" Elon Musk asked his followers in a poll, adding he will "abide" by the results.



Over 57 percent of respondents said yes. https://t.co/yQOE3CtVy7