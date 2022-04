Musk nemrég vásárolta meg a Twitter 9,2 százalékát, ezzel pedig ő lett a platform legnagyobb magánrészvényese. A hír nyilvánosságra hozatala után a milliárdos több jövőbeli változtatást illetően is megszavaztatta követőit, egy ideig pedig úgy tűnt, hogy még az igazgatótanácsban is helyet kap, ám Musk végül mégsem élt a lehetőséggel egyesek szerint azért, hogy ez ne gátolja meg abban, hogy részesedése 14,9 százalék fölé nőhessen.

A történet most egy csoportos perrel folytatódik, amit a Twitter egyik részvényese indított, aki azzal vádolja az újdonsült tulajdonost, hogy a saját hasznára károsította meg a befektetőket a felvásárlás megkésett bejelentésével.

Az amerikai szabályok értelmében Musknak hivatalos tájékoztatást kellett adnia a tőzsdefelügyeletnek (SEC) arról, hogy 5 százalékot meghaladó tulajdonrészre tett szert a vállalatban. A törvény szerint ezt legkésőbb március 24-én, vagyis 10 nappal a vásárlást követően volt köteles közölni, ám végül csak április 4-én kerített rá sort - olvasható a portálon.

A bejelentés hatására 51 dollárig erősödött a 39 dollárról induló részvények árfolyama, a felperes ezért úgy véli, hogy Musk kárt okozott azoknak, akik a késés miatt nem értesültek időben az üzletről, és még nyomott áron adták el a saját papírjaikat.

A per elindítója, Marc Bain Rasella maga is "mesterségesen alacsonyan tartott áron" vált meg a Twitter-papírjaitól, és most azt állítja, hogy a milliárdos félrevezette őt és a hozzá hasonló befektetőket. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Musk nem egyben, hanem több részletben tett szert a 9,2%-os pakettre, ezért egyes számítások szerint 156 millió dollárt, vagyis több mint 54 milliárd forintot keresett a hivatalos bejelentési határidő elmulasztásával.