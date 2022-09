Tim Clark már korábban is beszélt arról, hogy lehetne fejleszteni az Airbus óriását, az A380-ast, amelyből az Emiratesnek igen sok van a flottájában. Akkor főként az anyagválasztás és az új hajtóművek voltak a fókuszban és most dobta be az ablakok elhagyását.

Ezeket szerinte ki lehetne váltani kamerákkal és képernyőkkel, amelyekkel a külvilágot vagy akármi mást is megjeleníthetnének az utasoknak.

Hasonló kezdeményezéssel, kisebb léptékben, egyébként az Emirates felújított fedélzetű 777-eseinek első osztályán már találkozhatnak az utasok, a középső kabinokban virtuális ablakokat helyeztek el - írja a szakportál.

Még nem kell temetni az óriásgépeket



Tim Clark szerint azért lenne szükség óriásgépekre közép- és hosszútávon is, mert a légiközlekedés folyamatosan fejlődik. A nagy négyhajtóművesek gyártásának befejezése után rendelkezésre álló kéthajtóműves szélestörzsűeknek, mint az új generációs Boeing 777X vagy Airbus A350, nem elég a kapacitása a szűkös repterek és résidők miatt.

Meglátása alapján a következő években nemhogy az általános becslésben szereplő 3 százalék körüli, hanem inkább 4, 5 vagy akár 6 százalékos bővülés várható, és ezt a jelenleg gyártásban lévő típusokkal nehéz lesz kiszolgálni.