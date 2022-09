Ausztráliában az előző kormány bukását jelentette, hogy a Scott Morrison vezette kabinet a világ szénexportőrének szerepéből induló, kontinensnyi ország elé nem mert eléggé zöld jövőképet festeni. Az még messze van, hogy a nagy változást ígérő Anthony Albanese kormányáról jobb bizonyítványt lehessen kiállítani, az mégis fontos jelzés, hogy egy szinttel feljebb lépnek a megújuló energiás rendszerek zavartalanabb működtetésében.

A kizárólag naperőműveket, szélerőműveket és energiatárolási megoldásokat fejlesztő, finanszírozó, építő és üzemeltető francia Neoen óriási kalandba indul. Na nem a párizsi központ, hanem a projektfejlesztő cég ausztrál leányvállalata, amely kérelmet nyújtott be egy 1 GW/4 GWh teljesítményű, gigantikus akkumulátor megépítésére Nyugat-Ausztráliában.

A cég arra az ösztönzésre reagál (egy nagyságrenddel feljebb lépve az energiatárolási szegmensben), hogy a kontinens egyharmadát irányító kormány az energiatároló kapacitások növelését kezdte el támogatni. A perthi szövetségi állami kabinet feltett szándéka, hogy radikálisan felgyorsítja az átállást a széntüzelésű rendszerekről a megújuló energiára.

A PV Magazine beszámolója szerint Neoen Australia egy önálló, akkumulátoros energiatároló-rendszer építésére adta be kérelmét azzal, hogy a szénvárosnak is csúfolt, alig 9500 lakosú Collie közelében építené meg az állam számára is létfontosságú ellátási biztonságot nyújtó egységet. A gigantikus akkutelep 31 hektáros területre épülhet, a várostól északkeletre, mintegy 12 kilométerre. A cég öt ütemben éri el a kívánt méretet: azt tervezik, hogy az 1000/4000-es óriást 200 MW/800 MWh-os részekként építik meg, és kapcsolják be a rendszerbe.

Az mekkora is? Az 1 GW/4 GWh akkumulátorméret - vagyis 1000 MW maximális teljesítmény 4000 MWh tárolási kapacitás méretének - megértéséhez elég talán az ausztrál példa mellé tenni azt, hogy néhány napja Százhalombattán a MET az első magyarországi Tesla MegaPackot illesztette a magyarországi villamosenergia rendszerbe - és ez a MegaPack 4 MW/8MWh teljesítményre képes. A Neoen ennek 250-szeresének megépítésére vállalkozik.

A Neoen az akkutelep mellett egyéb infrastruktúra megépítéséhez is engedélyt kért, ami érthető, hiszen egy ekkora "tétel" hálózatra illesztése alállomást, feltranszformáló egységet és egyéb átviteli infrastruktúrát is igényel. A társaság így épít egy 330/33 kV-os alállomást, amiről már 330 kV-os légkábelekkel csatlakozni tud majd a meglévő Western Power átviteli infrastruktúrához. A rendszert távfelügyelet és távvezérlés kezeli, és leginkább a nagy hálózati rángások, kisebb kimaradások kezelésére, illetve tartalékkapacitások kiépítésére használják majd.

A munkálatokra a Neoen szakaszonként 12-24 hónapos teljesítési intervallumot határozott meg. Már az első szakasz megépülése is jelentős változást hoz majd a Nyugat-Ausztrál energiaszolgáltatásban, mivel csak ez a tétel képes lesz akár egy órán keresztül ellátni 260 ezer háztartást áramkimaradás esetén.

A cégnek nem a Collie Battery az egyetlen ilyen projektje, a közelmúltban fejlesztési kérelmet nyújtottak be a Perth északkeleti peremterületén: Shire of Chitteringben szintén egy önálló akkutelepet építenének. Az ide javasolt Muchea Battery fejlesztése viszont egy kisebb, 200 MW/400 MWh kapacitású rendszerelemként készülne el.

A Neoen közlése szerint jelenleg már több mint 2,5 GW-nyi megújuló energiaforrással rendelkezik Ausztráliában, amit 2025-re 5 GW felé akarnak tornászni. A cég beruházásai eddig több mint 3,5 milliárd (ausztrál) dollárt tettek ki.

