Az évek óta fejlesztett cink-levegő akkumulátor-technológiánkra alapozva, célunk egy alacsony költségű, nagy kapacitású energiatárolási technológia létrehozása, új „flow” kialakítással – írta közleményében a japán Sharp, amellyel a cég egy csapásra a megújuló energiaforrások tárolási piacának a legérdekesebb szereplőjévé lépett elő.

A bejelentés, amelyről a PV Magazin írt, azt is tartalmazza, hogy az eszközök biztonságosabbak lesznek a lítium-ion alapú akkuknál, ugyanakkor képesek lesznek biztosítani a nagy energiasűrűséget - amivel pedig a felhasználói kör skálázhatósága válik bizotsítottá. A Zink Air Flow Battery (ZAFB) a Sharp állítása szerint azzal válik biztonságosabbá a ma haszált "fajtársainál", hogy megszűnik a tűzveszélyességi faktor. Az elektrolit ugyanis, amiben a cinket átitatják, valamilyen vízbázisú folyadék - ami a gyulladási kockázatot igen nagy mértékben lecsökkenti.

A zöldenergiás magazin értesülése az, hogy a projektet a japán környezetvédelmi minisztérium is támogatja, de a kutatások eredményét, illetve ilyen cink-levegő akkulátoros elven működő berendezést a Sharp egyelőre nem mutatott be. Az biztos, hogy a különböző anyagokkal és technológiai megoldásokkal az egyik leginkább színesnek, produktívnak és megoldáscentrikusnak mondható akkumulátoros energiatárolási fejlesztéseket illetően a japánok a Sharppal csak tovább erősítik a pozícióikat.

A japán cég állítása az, hogy a ZAFB anódja (cink) és katódja (levegő) közötti elválasztó közeg jelenti a kulcsot, mivel ez a szeparátor az anód és katód elválasztása mellett azt lehetővé teszi, hogy a cellán ionok jussanak át. A flow (áramlás) típusú kialakítás (aminek a lényege, hogy a cella és a tartály függetlenek egymástól, így "a tartály méretének növelésével könnyen növelhető a kapacitás” – mondta Sharp. Maga az energiatárolás a cink révén történik, úgy, hogy amikor töltik a rendszert, akkor a cink-oxid (ZnO) kémiailag cinkké alakukl át, és tárolja az elektromos energiamennyiséget, majd a kisülés úgy követekzik be, hogy a cink a levegővel érinthkezve oxidálódik, a benne tárolt elektronok felszabadulnak, amivel kinyerhetővé válik az elektrmos energia.

Az elv jó, és gyakorlatilag már biztosan működőképes is, hiszen a Panasonic éppen ezt a megoldást alakította át nemrég piaci termékké. Igaz, nem erőműves vagy háztartási energiaszükségletekre méretezve, hanem sokkal kisebben: a hallókészülékeiben. A cink-levegő technológia kiforrottságát azonban így is jelzi, hogy a Panasponic a legújabb generációs hallókészülékeknél éppen ezeket a könnyű, "észtevétlen", jól alakítható, akár egy perc alatt is aktiválható megoldásait promózza.