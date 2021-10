1300 MWh lesz a kapacitása annak a gigantikus akkumulátorpakknak, amit a kínai Huawei szállít szaúdi megrendelésre - írta meg a német PV Magazine.

A globális itk-szektorban jól ismert - ám az utóbbi időben kissé szárnyaszegetté vált - kínai óriáscég bár korábban is dolgozott energiaipari megoldásokon, ezt most nem aprózza el: Vörös-tengeri projekt annál is több, mint aminek látszik. Egyrészt a szerződésében a gigantikus méretű energiatárolási megoldás megépítéser és beüzemelése mellett egy 400 megawatt (MW) maximális teljesítményre képes napelemes enegiatermelő egység megépítése is szerepel. (Ezzel kapcsolatban a kínai cég közlése szerint a projekt fővállalkozójával, a SepcoII-lal már alá is írták ez ehhez szükséges papírokat, sőt, a Huawei azt is elárulta, hogy a Huawei Digital Power mindezt a Dubaiban megrendezett „Global Digital Power Summit 2021” esemény során hozta tető alá.)

Másrészt viszont az 1300 megawattórás energiatároló létesítése jelenleg a világ legnagyobb akkumulátoros projektje, amellyel a fejlesztő ACWA Powerrel párban az a Huawei célja, hogy biztosítsák a Vörös-tenger partján épülő új metropolisz, Neom városának szükségleteit.

A Szaúd-Arábia gazdasági megújulásnak, vagyis a Vision 2030 koncepciónak is fontos tételeként számon tartott neomi tervezés és építkezés nem öncélú. Az okostechnológiákra, a tiszta energiára, illetve zöld gazdaságra építendő majdani város ugyanis a most induló projektjeivel a 21. századi modern városépítés és üzemeltetés kérdéseire adhatnak válaszmintákat, illetve működőképes válaszokat. Ebben pedig - ahogy a bejelentés jelzi - a Huawei is részt kért magának.