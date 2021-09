Az amerikai NeoVolta eddig nem igazán volt ismert Európában, de azzal, hogy a cég nem csupán akkumulátorokat gyárt, hanem komoly energiát fektet az energiatároló rendszerek fejlesztésébe is, ez nagyon gyorsan megváltozhat. A NeoVolta ugyanis kifejlesztett egy olyan akkus tárolórendszert, amely akár 32 Amper (A) váltakozó áramú kimeneti áramerősséget is biztosítani tud, miközben az ezt kiszolgáló akkupakk 14,4 kWh méretű - de a plusz akkun kívül külön beruházás nélkül is “felhúzható” több mint 24 kWh méretre.

Aki nem értené ezeket a számokat: ez azt jelentené egy magyar háztartásban, hogy a rendszerből úgy tudna több mint 7,3 kW, a pillanatnyilag maximálisan kinyerhető teljesítményszintet kinyerni - ami már jóval több energia, mint az akkugyilkos felhasználói koktélként számon tartott mikrohullámú sütő + mosógép + mosogatógép + porszívó egyidejű használata során szükséges potenciál. És azt közel három órán át tartani is tudná.

A kaliforniai székhelyű vállalkozás megoldása olyan feltűnő a piacon - például azért, mert van olyan paramétere, ami 54 százalékkal jobb, mint a versenytársaké -, hogy az alapvetően német és európai piaci fókuszú PV Magazine is vezető anyagot írt belőle. Innen tudható, hogy a NeoVolta egy berendezésbe pakolt egy 7,68 kW-os invertert és egy plug in play módon a napelemes rendszerekkel összeilleszthető 14,4 kWh-ás akkumulátort, amit viszont lítium-vas-foszfát technológiára építettek. Ebből úgy lehet 24,4 kWh tárolási kapacitást kreálni, hogy duplázható az akku - anélkül, hogy egy másik invertert is telepíteni kelljen a rendszerbe.

Súlyos csomag

Jelenleg a cég havonta négyszáz ilyen, 14,4 kWh-s berendezést képes legyártani, de Brent Wilson vezérigazgató szerint dinamikusan reagálnak majd, ha a kereslet elindul felfelé. A rendszer nem könnyű, 254 kilogramm a tömege, ami azért elképesztő, mert a “dobozszekrény” mindössze 96 x 96 x 25 centiméteres, tehát egyszerűen és szinte észrevétlenül beépíthető garázsba, házfalra vagy akár a spájzba is.

Az inverter 9,6 kW váltakozó áramú és 8,4 kW egyenáramú napelemes betáplálást képes kezelni, és a NeoVolta tájékoztatása szerint a rendszer akár 14 darab 120 voltos áramkört képes megtáplálni, függetlenül attól, hogy a hálózat be van-e kapcsolva. (A félreértések elkerülése végett: a 120 V az amerikai lakossági hálózatok feszültségszintje, és mivel a kaliforniai cég jelenleg, elsőként az amerikai piacra fókuszál, az inverterek 120 Voltra profilozottak.) A gyártó közlése szerint a rendszert nulláról akár nyolc óra alatt működéskész állapotig el lehet juttatni, és kiegészítő akkumulátor bármikor, utólag is felszerelhető a berendezésbe, a telepítése nem több másfél óránál.

Kép: NeoVolta

A rendszerre a gyártó 10 év teljeskörű garanciát vállal (viszont nemrég bejelentette azt is, hogy az akkumulátorai a piacon szokásos 4000 töltés/kisütési ciklus helyett mostantól 6000 periódusra képesek, és ezért garanciát is vállal), illetve a távfelügyeleti rendszerüknek köszönhetően - állításuk szerint - az esetleges karbantartási műveletekkel sem kell a tulajdonosnak vesződnie. A NeoVolta abban is segít - egyelőre az Egyesült Államokban - hogy az adott lakóépületre szabottan megmutatja az energetikai beruházáshoz lokálisan és aktuálisan igénybe vehető adminisztrációs és pénzügyi ösztönzőket, valamint a beruházás kalkulációja során eleve lehetőséget ad a szövetségi állam által biztosított 3900 dolláros kedvezmény figyelembe vételére is, hogy a megrendelést minél gördülékenyebbé tegye. Nem csinálhatják rosszul, ha az előző 9 kilenc hónapra vetített bevételek 193 százalékos növekedést mutattak az egy évvel korábbihoz képest.

Arról egyelőre így sincs hír, hogy a berendezéssel készülnek-e az európai piacra