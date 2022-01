A Toyota a teljes, kivonások nélküli magyar piacon (reexportra értékesített autókkal együtt) 14 396 új autót helyezett forgalomba, és így 0,2 százalékpontos növekedéssel 9,9 százalékos piaci részesedést ért el.

A japán autógyártó prémium márkája, a Lexus 763 új autó értékesítésével 5,2 százalékos részesedéssel stabilan őrzi 5. helyét a kivonásokkal tisztított magyarországi prémium újautó piacon - írja az MTI.

Kapcsolódó Új kedvence lett az amerikai autóvásárlóknak

A vevőszerződések számában mindkét márka esetében történelmi rekord született: tavaly Magyarországon több mint 22 000 ügyfél szerződött új Toyota és több mint 1200 ügyfél szerződött új Lexus autó megvásárlására.

László Richárd országigazgató az idei várakozásaikról azt közölte, hogy további bővülésre számítanak az újautó-értékesítésben, 20 ezer átadott újautóval számolnak. A várható növekedésre reagálva bővítik a márkakereskedéseik és a szervizeik kapacitását.

Jelenleg 3-6 hónapot kell várni a vevőknek az autókra, amit a mostani, szállítási problémákkal terhelt időszakban kiemelkedően jónak nevezett az országigazgató a versenytársakhoz képest.

5-10 százalékos áremelés volt

A 2021-es bevételre vonatkozó kérdésre közölte: az autók ára átlagosan 5-10 százalékkal emelkedett, a szervizbevételek is nőttek, a bevételben a legnagyobb részarányt jelentő, átadott újautók száma viszont stagnált tavaly, és emiatt az árbevétel is. Ha sikerül elérni idén a 20 ezer átadott autót, akkor az árbevétel is nőhet.

Varga Zsombor, a Toyota PR igazgatója elmondta, hogy a magyarországi újautó piac dinamikus zöldülése 2021-ben is folytatódott: míg 2019-ben még csupán a hazai újautóértékesítések alig 8 százalékát tették ki a részben vagy teljesen elektromos autók, addig 2021-ben már az eladott új személyautók közel fele részben vagy teljesen elektromos volt.

Itt jól fogynak a hibridek

A Toyota és a Lexus együtt tavaly a magyarországi részben vagy teljesen elektromos újautó értékesítések 21,6 százalékát jegyezte. A két márka a piac legszélesebb hibrid portfólióját kínálja, mintegy 19 modellel (11 Toyota és 8 Lexus), és a hazai Toyota eladások 55 százalékát (személyautók esetében 73 százalékát), a Lexus eladásoknak pedig 99 százalékát teszik ki a hibridek.

Az MTI kérdésére közölték: a 2021 áprilistól 2022 március végéig tartó üzleti évre 336,1 milliárd forint árbevételt terveznek elérni. Az időarányos előzetes adataik szerint (mivel a decemberi adat még nem áll rendelkezésre) a 2020. április-november közötti 8 hónapban 170,5 milliárd forintot, a 2021. április-novemberi időszakban pedig 228,8 milliárd forint árbevételt értek el.