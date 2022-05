Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a jobb jövő érdekében egy változásokat támogató erős intézmény legyünk, amely az összes lehetőségét kihasználja arra, hogy segítsen minden embernek jobb, egészségesebb és fenntarthatóbb életet élni. Ezért biztosítottunk több mint 47 millió eurót 2021-ben social banking ügyfeleinknek, és segítettünk több ezernek bővíteni üzleti és pénzügyi ismereteiket – mondta Bernd Spalt, az Erste csoport vezérigazgatója.

Tavaly az Erste csoport hét piacán működő social banking üzletágak összesen 47 millió euró értékben nyújtottak hitelt induló vállalkozásoknak, kisvállalkozásoknak, társadalmi szervezeteknek és pénzügyi nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek. Összesen közel tízezer ügyfelet támogattak.

A pénzügyi nehézségekkel élőket célzó social banking programok speciális tanácsadási és pénzügyi megoldásokat kínálnak a rászoruló egyének és családok számára, segítik őket, hogy kilábalhassanak a túlzott eladósodottságból. Emellett a kísérleti Social Housing projektek olyan innovatív megközelítést tesztelnek, amelyek megkönnyítik a hozzájutást a megfizethető lakáshoz a lakosság hátrányos helyzetű csoportjai számára.

„A jövőben is tovább segítünk a régiónkban élőknek a munkanélküliség és a szegénység kockázata elleni küzdelemben, valamint a megfizethető lakhatással kapcsolatos kihívások kezelésében” – jelentette ki Peter Surek, az Erste csoport social banking fejlesztőrészlegének vezetője.

Nyolcvanezer lehetőség hátrányos helyzetűek számára

2016-os megalakulása óta az Erste csoport social banking üzletága közel 425 millió eurót fektetett be hitelek formájában a kelet-közép-európai régió társadalmi fejlesztésébe. A kezdeményezés összesen 38 ezer ügyfelet ért el a régióban, közel 80 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrehozásához járult hozzá nagyrészt a munkaerőpiacról kiszorultak számára. Kezdeményezései és projektjei révén a Social Banking üzletág értékes módon járul hozzá az ENSZ tagállamai által 2030-ig vállalt 17 Fenntartható Fejlődési Cél (SDG) közül kilenc megvalósulásához.

Hitelekkel és üzleti képzéssel támogatja az Erste csoport social banking üzletága azokat a cégalapítókat, akik egyébként csak korlátozottan férnének hozzá finanszírozási forrásokhoz. Ezzel az Erste Csoport hosszú távon új munkahelyek létrehozását is elősegíti. A kedvezményezettek zöme szociálisan hátrányos helyzetű, munkával rendelkező személy. A cégalapítók 92 százaléka szerint a saját vállalkozás elindítása visszatekintve jó ötlet volt, és több mint 80 százalék ma már optimistább a jövőt illetően, valamint hisznek saját szakértelmükben és képességeikben.

Romániában a mezőgazdaság jelentős szerepet játszik a munkahelyteremtésben. A gazdálkodók azonban gyakorta csak korlátozottan férnek hozzá olyan pénzügyi támogatáshoz, amellyel fenn tudnák tartani, vagy éppen bővíthetnék a vállalkozásukat. A social banking üzletág ezért mikrohitelekkel és pénzügyi tanácsadással segíti a munkahelyek megőrzését, és így általában a vidéki települések fennmaradását. Az ügyfelek közel 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a támogatásnak köszönhetően már fedezni tudják havi kiadásaikat és a váratlanul felmerülő költségeket is, emellett optimisták a jövővel kapcsolatban.

A társadalmi szervezetek által kifejtett hatások kiterjesztése

Egyes társadalmi szervezetek híján vannak nem csak a pénzügyi és üzleti tudásnak, hanem a pénzügyi támogatásnak is. Éppen ezért a social banking üzletág többek közt hitelekkel, képzéssel, mentorálással és üzleti know-how átadásával támogatja őket, hogy a társadalmi szervezetek által kifejtett hatások minél szélesebb körben érvényesülhessenek. A szervezetek több mint 70 százaléka nyilatkozta azt, hogy az együttműködésnek köszönhetően jobban el tudják érni társadalmi céljaikat, emellett új projektet is indítottak, vagy új szolgáltatást vezettek be.

Sokan küzdenek túlzott eladósodottsággal és szorulnak ki ezért a pénzügyi termékekből, például nem férnek hozzá a hitelekhez és bankszámla-szolgáltatáshoz, illetve élnek méltatlan lakáskörülmények között.

A social banking a Zweite Sparkasse segítségével az ilyen helyzetben lévők számára biztosít hozzáférést az alapvető pénzügyi termékekhez, például bankszámlához és mikrohitelekhez, emellett tanácsadással és speciális képzéssel segít kikerülni az adósságspirálból. Ez hosszú távon javítja a lakáshelyzetet és a lakosság pénzügyi stabilitását is. A válaszadók közel 100 százaléka állította, hogy a támogatásnak köszönhetően ma már fedezni tudja havi állandó költségeit, így ki tudja fizetni a számlákat.

Ezer magyar munkahely, hárommilliárd forintot meghaladó kihelyezés

Az Erste Bank Hungary social banking üzletága mindeddig több mint 3400 ügyfélnek segített tanácsadással vagy pénzügyi támogatással, több mint hárommilliárd forintos finanszírozási forrást biztosítva a számukra, és ezzel több mint ezer társadalmi hatású munkahely megőrzését vagy létesítését biztosította. Emellett több mint 50 esetben biztosított pénzügyi forrást a Magyarországon hátrányos helyzetben élő emberek élethelyzetének javítására.