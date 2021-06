Az Európai Bizottság a pénteken bejelentett intézkedése során részben azt vizsgálja, hogy a Facebook azzal a gyakorlatával megsérti-e az uniós versenyjogot, hogy a hirdetőktől adatokat gyűjt annak érdekében, hogy azokon a piacokon (például apróhirdetések), ahol maga a közösségimédia-cég is aktív, versenyezzen velük.

A formális vizsgálat azt is nézi majd, hogy azzal a gyakorlattal, hogy a Facebook a "Facebook Marketpace" online apróhirdetési szolgáltatását a saját közösségi hálójához köti, megsérti-e az uniós versenyjogi szabályokat.

Az Európai Bizottság versenypolitikáért is felelő ügyvezető alelnöke, Margrethe Vestager arra mutatott rá, hogy a Facebookot havonta majdnem 3 milliárd ember használja és összesen közel 7 millió vállalat hirdet a közösségi oldalon. A Facebook hatalmas mennyiségű adatot gyűjt a közösségi hálót használók aktivitása során annak érdekében, hogy bizonyos ügyfélköröket megcélozhasson. A biztos elmondása szerint most részletesen meg fogják vizsgálni, hogy ez az adathalmaz a Facebooknak indokolatlan versenyelőnyt ad-e különösen az apróhirdetési szegmensben, ahol az emberek adják-veszik a dolgokat minden nap és ahol a Facebook azokkal a vállalatokkal is versenyzik, amelyektől adatokat gyűjt.

Amikor ugyanis olyan vállalatok, amelyek a Facebookkal is versenyeznek a szolgáltatásaikat hirdetik a Facebookon, értékes üzleti információkat is adhatnak a Facebooknak, amelyet utóbbi fel is használhat versenytársaival szemben. Ez a Bizottság szerint különösen igaz a Marketplace-re.

A jelen digitális gazdaságban az adatokat nem lenne szabad a piac torzítására használni - hangsúlyozta Vestager.

Az Európai Bizottság közleménye szerint pénteken az Egyesült Királyság versenyfelügyeleti hatósága (CMA) is vizsgálatot indított a Facebook adathasználata miatt. A brüsszeli testület a brit hatósággal szorosan együttműködik a független vizsgálat során.