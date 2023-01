Ez az ellenséges hozzáállás most átterjedt Európára is, ahol a gyermekek biztonságával kapcsolatos jelentések szerint a TikTok újságírók után kémkedett az IP-címük felhasználásával, ami a több mint 250 millió európai által használt videómegosztó alkalmazás ellen indított ellenlépéseket táplálja.

A TikTok vezérigazgatója, Shou Zi Chew kedden Brüsszelbe utazott, hogy a Kínához fűződő uniós kapcsolatok szélesebb körű átértékelése közepette találkozzon Margrethe Vestagerrel, a vállalatnak pedig számos jogi, szabályozási és biztonsági kihívással kell szembenéznie a EU területén.

Az egyik leghangosabb kritikus Emmanuel Macron francia elnök, aki a TikTokot „megtévesztően ártatlannak”, a felhasználói „függőség okozójának”, valamint az orosz dezinformáció forrásának nevezte. A Le Parisien napilap december 29-i címlapján pedig ezt olvashattuk:

Egy novemberi egyesült államokbeli útja során Macron azt mondta egy amerikai befektetőkből és francia technológiai cégvezetőkből álló csoportnak, hogy szabályozni szeretné a TikTokot. A TikTok tagadja, hogy káros lenne, és azt állítja, hogy vannak intézkedései a gyermekek védelmére az alkalmazáson.

Bár nem volt világos, hogy Macron milyen szabályokra utalt, megjegyzései tovább sötétítették a TikTok kilátásait. Az elkövetkező hónapokban lezáruló két uniós szintű adatvédelmi vizsgálat mellett a TikToknak az unió új digitális szabálykönyve, a DSA értelmében 2023 közepétől a tartalom moderálására vonatkozó új, átfogó követelményekkel is meg kell küzdenie, valamint fennáll annak a lehetősége, hogy az EU új digitális versenyszabályzata, a digitális piaci törvény hatálya alá kerül.

Jean-Noel Barrot, Franciaország digitális minisztere azt mondta, hogy Franciaország a DSA-ra és a DMA-ra támaszkodik a TikTok uniós szintű szabályozásában, „bár továbbra is éberen figyeli a reklámokkal támogatott közösségi média e folyamatosan fejlődő modelljeit”. A miniszter hozzátette, hogy a TikTok vezetőivel folytatott találkozókon „soha nem mulasztotta el fenntartani a DSA súlyának megfelelő szintű nyomást”. Chew brüsszeli látogatása előtt Thierry Breton, az unió belső piaci biztosa figyelmeztette őt arra, hogy tiszteletben kell tartania szabályaik integritását.

A TikTok ellen indított vizsgálatok azonban a már megtörtént jogsértések gyanújával foglalkoznak. Ha az ír adatvédelmi szabályozó hatóság, amely a többi uniós tagállam nevében vezeti a vizsgálatokat, úgy találja, hogy a TikTok megsértette az általános adatvédelmi rendeletet, a bírságok a cég globális forgalmának akár 4 százalékát is elérhetik. A büntetések még magasabbak lehetnek az adatvédelmi rendelet értelmében, amely 2023 közepétől alkalmazandó a nagy platformokra.

A TikTok európai gondjai közül azonban a néhány millió euró kifizetése lehet a legkisebb probléma, mivel néhány európai törvényhozó követve amerikai kollégáit sokkal szigorúbb korlátozásokat követel az alkalmazással szemben, mivel attól tartanak, hogy a TikTok adatait kémkedésre használják fel.

A cég elleni vizsgálat folyik, mert uniós felhasználók adatait Kínába továbbította – ez az egyik a két vizsgálat közül, amelyet Írország vezet. A jelentések szerint a TikTok kínai alkalmazottai az alkalmazás adatait két nyugati újságíró mozgásának nyomon követésére használták, ami csak fokozta a kémkedési félelmeket, különösen a magánélet védelmére érzékeny Németországban. A TikTok elismerte az incidenst, és négy alkalmazottat elbocsátott, mivel állításuk szerint jogosulatlanul férhettek hozzá a felhasználói adatokhoz.

Az „adatbiztonság és adatvédelem hiányára”, valamint a Kínába történő adattovábbításra hivatkozva a német szociáldemokrata párt frakciójának szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a TikTok szövetségi alkalmazottak telefonjaira vonatkozó amerikai tilalom érthető.

– tette hozzá Jens Zimmermann.

Maximilian Funke-Kaiser, a német parlament liberális FDP-frakciójának digitális politikai szóvivője még ennél is tovább ment, kilátásba helyezve a TikTok kormányzati telefonokon való használatának teljes betiltását. „Tekintettel az alkalmazás által jelentett adatvédelmi és biztonsági kockázatokra, valamint az alkalmazás messzemenő hozzáférési jogaira, helyénvalónak tartom a TikTok betiltását az amerikai kormánytisztviselők munkahelyi telefonjain. Németországban is meg kell vizsgálni a megfelelő lépéseket.”

Moritz Körner, az Európai Parlament centrista törvényhozója szerint a TikTokkal kapcsolatos potenciális kockázatok sokkal nagyobbak, mint a Twitter esetében, mivel az előbbi nagyobb felhasználói bázissal rendelkezik – legalább ötször annyi felhasználója van Európában, mint a Twitternek, és a felhasználók egyharmada 13-19 éves.

– írta e-mailben Körner, hozzátéve, hogy „az autokratikus és demokratikus rendszerek közötti harc a digitális platformokon keresztül is zajlik majd”. Szerinte „Európának fel kell ébrednie”. Svájcban a hónap elején a törvényhozók a tisztviselők telefonjainak betiltását követelték.

Eddig azonban egyetlen európai kormány vagy állami szerv sem követte az Egyesült Államokat a TikTok használatának betiltásában a tisztviselők telefonjain. A Politico kérdéseire válaszolva az Európai Bizottság szóvivője - amely korábban azt tanácsolta alkalmazottainak, hogy ne használják a Meta WhatsAppot - azt írta, hogy a TikTok használatának bármilyen korlátozása az uniós köztisztviselők számára politikai döntést igényel, és az adatvédelmi kiberbiztonsági és egyéb aggályok gondos értékelésén alapul majd.

A Politico megkereste az EU, az Egyesült Királyság és Németország kiberbiztonsági ügynökségeit, hogy megkérdezze, vannak-e vagy terveznek-e a TikTokkal kapcsolatos korlátozásokat vagy ajánlásokat. Egyik sem jelzett semmilyen konkrét korlátozást, ami nem jelenti azt, hogy ilyenek nincsenek is. Németországban például az iPhone-t használó tisztviselők nem használhatják vagy tölthetik le a TikTokot.

