Sikeres volt a program a vásárlók körében ezért még több üzletben teszi elérhetővé a Tesco a speciális műanyaghulladék-gyűjtőket. Ezentúl az összes nagyobb brit Tesco-boltban le lehet adni az úgynevezett puha műanyagokat az Independent cikke szerint.

Még több gyűjtőpont jön

A boltlánc még tavasszal indította el a programot, amelyben 171 üzlet vett részt. A legtöbb puha műanyag ugyanis jellemzően nehezen újrahasznosítható, ezért gyakran a szeméttelepeken végzi. Jól mutatja ezt, hogy az Egyesült Királyságban a puha műanyagok mindössze 6 százalékát gyűjtik össze és hasznosítják újra, annak ellenére, hogy ezek teszi ki az összes műanyagcsomagolás tömegének közel egynegyedét. Puha műanyagcsomagolásnak számítanak például a különböző csipszes zacskók, állateledel-tasakok vagy például a kenyerek csomagolása.

Sarah Bradbury, a Tesco minőségellenőrzési igazgatója elmondta, hogy az egész országban nyitnak gyűjtőpontokat, amelyek segítségével még többen tehetnek a műanyagszennyezés ellen. A műanyagokat a lehető legnagyobb mértékben eltávolítaná és csökkentené a Tesco, és segítene a vásárlóknak abban, hogy újrahasználható alternatívákat találjanak, valamint újra tudják hasznosítani a felhasznált műanyagot. A cég többek között ezer tonna puha műanyagot száműzne évente.

Léptek az élelmiszerboltok

A Tesco tapasztalatai szerint a próbaüzemmódban működő szolgáltatás a vásárlók nagy része, 85 százaléka szerint segítette őket az újrahasznosításban, és kényelmesnek találták, hogy a bevásárlás alkalmával le tudták adni a műanyagszemetet is.

Az összegyűlt szememet utána a Tesco újrahasznosításra küldik, ahol átmossák és szétválogatják őket, és a lehető legnagyobb részének a hulladékból új termék vagy csomagolóanyag készül. A boltlánc szerint a vásárlók által visszajuttatott műanyag több mint 80 százalékát sikerült újrahasznosítaniuk, és most azon dolgoznak a szakemberekkel, hogy kitalálják mit lehet tenni a maradék 20 százalékkal.

A brit Tesco már több lépést is tett a műanyaghulladékok ellen: többek között több mint 20 millió darab egyszer használatos műanyagot távolított el csak a karácsonyi kínálatából. Idén pedig új fenntarthatósági célokat is megfogalmazott a vállalat: többek között az elektromos közlekedésre való átállást és az élelmiszerpazarlás visszaszorítását is segítené. A többi boltlánc, köztük a magyar Tesco mellett a Lidl, a Spar és az Auchan is igyekszik minimalizálni a műanyagok felhasználását, például újrahasznosítható zacskók bevetésével.