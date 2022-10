Emlékezetes, hogy februárban kigyulladt majd elsüllyed a VW-csoport közel 4000 autóját szállító hajó, a Felicity Ace. Máig nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, de nagyon valószínű, hogy az elektromos autók lítium akkumulátorainak nagy szerepük van benne.

A hajón 1100 Porsche, 1900 Audi, 189 Bentley, 500 Volkswagen és 85 Lamborghini utazott. Utóbbi esetében a legfájóbb az a 15, limitált szériás Aventador Ultimate volt, amelyet a típus kivezetésére készítette a gyártó.

Lamborghini Aventador Ultimate (forrás: Getty Images)



A Bentley szerencsétlensége az volt, hogy miközben általában 40-70 autót utaztatnak egyszerre Európából Észak-Amerikába most 189 kocsijuk volt a fedélzeten - olvasható a portál összeállításában.

Mike Rocco, a Bentley Amerika értékesítési vezetője elmondta, hogy a már a hajó elsüllyedése előtt minden kocsit "visszatettek" a megrendelési rendszerükbe vagyis tudták, hogy ezeket pótolniuk kell. A kereskedők lázas telefonálgatásba kezdtek és állításuk szerint mindössze 3-4 olyan ügyfelük volt, aki inkább elállt a vásárlástól, a többiek megértették, hogy erről nem a cég tehet.

Egy kereskedő azt mesélte, hogy az ügyfelek egyáltalán nem voltak dühösek, többségük még a rendelés módosításának lehetőségével sem élt, mindössze egy esetben kért valaki más színű autót, mint amilyet eredetileg rendelt. A szalonnak 20 autója került a tengerfenékre, ez egy teljes hónapnyi eladási mennyiségük, a cég pedig figyelembe vette mindezt a dolgozói bónuszok kiszámításánál is, hogy egy értékesítő se járjon rosszul. Ők a múlt hónapban tudták átadni az utolsó érintett autót is, egy Bentayga First Editiont.

A kereskedő szerint nagyon sokat számított, hogy folyamatosan kommunikáltak az ügyfeleikkel.

A Bentley-ről tudni kell, hogy a kocsikat kézzel rakják össze az angliai Crewe-i üzemükben. A 189 kocsi pedig nem kevés annak tükrében, hogy 2021-ben Amerikában 4212 autót adott el.

A cég azonnal kidolgozott egy válságtervet amelyet két tényező is segített. Kínából jelezték, hogy a kereslet csökkenése miatt "tudnak adni" néhány autót, az oroszországi szállítás leállás miatt pedig gyártási kapacitások szabadultak fel.

Az elektromos autók szállítása fokozott figyelmet igényel

Rahul Khanna, az Allianz biztosító munkatársa arról beszélt a portálnak, hogy bár az elektromos autók biztonságosak, a tengeri szállításnál fokozott figyelmet igényelnek. Éppen a Felicity Ace balesete nyomán kell biztosítaniuk a szállítmányozóknak, hogy az elektromos és plug-in hibrid autók csak félig legyenek feltöltve és különösen oda kell figyelniük a kocsik rögzítésére.

A rakományt rendszeresen ellenőrizni kell, a rakteret pedig hő-, gáz- és füstérzékelőkkel felszerelni nem beszélve a kamerákról.