A Philip Morris International a héten jelentette be, hogy felvásárolja a brit Vectura nevű céget. A Vectura piaci kapitalizációja jelenleg 1,36 milliárd dollár, a PMI pedig azt állítja, hogy a Vectura részvényeinek közel 75 százalékát megszerezte, illetve megállapodása van a maradék papírok átvételére is. A Philip Morrisnak vetélytársa is akadt: a Carlyle Group, egy jelentős magántőke-befektetési társaság, amely szintén ajánlatot tett a Vecturára. Utóbbi augusztus 6-án készpénzes ajánlatát részvényenként 155 pennyre emelte, majd két nappal később a Philip Morris részvényenként 165 pennyt kínált fel, a Carlyle pedig ezután közölte, hogy nem emeli az árat - derül ki az NPR cikkéből.

A Philip Morris szerint a Vectura önálló egységként fog működni - bár Jacek Olczak, a PMI vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a vállalat várakozással tekint a Vectura tudósaival való együttműködés elé. A vállalat szerint a vállalatnak megvannak az erőforrásai ahhoz, hogy segítsen az inhalátorgyártónak saját termékek kifejlesztésében, valamint piaci terjeszkedésében és a szabályozási kérdésekkel való megbirkózásban. Az akvizíciót azzal indokolták, hogy ez is része a "Beyond Nicotine" (Túl a nikotinon) célkitűzésüknek, amely szerint 2025-re legalább 1 milliárd dollár éves nettó bevételt kívánnak elérni az eredeti tevékenységi körükön kívül.

Kapcsolódó Kalkulátor segít csökkenteni az ártalmakat

A felvásárlás hírére több szervezet - köztük az Amerikai Tüdőszövetség és az Amerikai Tüdőgyógyász Társaság - is felszólalt, hogy nem örülnek, hogy a PMI kezébe kerül az asztmások inhalátorait gyártó Vectura. Erre a Philip Morris jelezte, hogy az üzlet része annak a tervének, hogy portfólióját a dohányon és a nikotinon túlra diverzifikálja, és a hangsúlyt az "inhalációs terápiákra" helyezi.