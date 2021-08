A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója jelentős áremelésre készül, ami elkerülhetetlenül a fogyasztási termékek drágulásával jár majd. A The Wall Street Journal azt írta jól értesült forrásokra hivatkozva, hogy az áremelés 10-20 százalék lesz, a legfejlettebb félvezetők ára 10 százalékkal, míg másoké, mint például amit az autóipar is használ, 20 százalékkal emelkedhet. Az idézett források úgy tudják, hogy a tajvani cég az év végén vagy a jövő év elején emeli árait.

A TSMC egyik legnagyobb vásárlója az Apple, amely a tajvani vállalat csúcstermékeit alkalmazza termékeiben. Az Apple korábban jelezte, hogy miután a globális chiphiány kedvezőtlenül befolyásolta az iPad és a Mac eladásokat az év elején, az iPhone készülékek gyártása is elmarad majd a tervezettől a szeptember végével záródó folyó negyedévben.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Elszállhat az okostelefonok ára

A TSMC áprilisban jelentette be, hogy a következő három évben mintegy 100 milliárd dollárt költ új gyárak építésére, illetve kutatás-fejlesztésre, miközben folyik kínai gyárának a bővítése, és 12 milliárd dollárért új gyárat épít az amerikai Arizona államban.

A Bernstein Research elemzői szerint a TSMC tervezett áremelése a cég bevételét 10-15 százalékkal, a nyereségét 20-30 százalékkal dobja meg.

A TSMC bevétele a második negyedévben éves összevetésben 28 százalékkal, rekordszintre, 13,29 milliárd euróra ugrott. A szeptember végével záródó folyó negyedévre a tajvani vállalat 14,6-14,9 milliárd dollár bevétellel számol az egy évvel korábbi 12,1 milliárd dollárt követően.