Szeptember 1-jén, amikor az Emerald Packaging San Francisco melletti műanyag zacskó gyárának 250 dolgozója kapja meg a szokásos fizetésemelést, a teljes mértékben beoltottak 3 százalékos emelést kapnak, míg azok, akik ellenálltak az oltásnak, csak a felét, 1,5 százalékot. Kevin Kelly ezzel a módszerrel ott csap le az oltásellenes dolgozóira, ahol a legjobban fájhat nekik: a fizetésükön.

"Mivel a delta-változat gyorsan terjed, és valószínűleg az oltatlanokat is érinti itt, és így mindenkit veszélyeztet a megbetegedés, valószínűleg ez az utolsó esélyem, hogy beoltassam az embereket" - nyilatkozta Kelly, a családi tulajdonban lévő gyártóüzem vezérigazgatója a Reutersnek a sajátos megoldásáról. A cégvezető azt tervezi, hogy augusztus 1-jén szól a dolgozóknak, hogy legyen idejük beoltatni magukat, ha szeretnék a nagyobb emelést.

A Biden-kormány által irányított országos oltási kampány április közepén érte el a napi 3,3 millió adagot, és a július 4-i ünnep óta napi alig több mint 500 000 adaggal döcög. A jelenlegi ütem mellett a legtöbb modell szerint az ország az év végéig nem éri el a nyájimmunitás legalacsonyabb küszöbértékét, a 70 százalékra becsült szintet.

Most, hogy a kormányzati erőfeszítések megrekedtek, a Kelly's-hez hasonló vállalatok vállalták a feladatot, hogy rábeszéljék a vonakodó dolgozókat a vakcina beadására.

Kell is a működéshez

A szolgáltató szektor nagy részével ellentétben a termelővállalatoknak és sok más frontvonalbeli vállalkozásnak nincs ilyen lehetősége, ezért néhányan kreatívan próbálják rávenni az embereket a védőoltás beadására. Mivel a gazdaság további fellendülésével a rendelésállományok egyre jobban megduzzadnak, a munkaerő-kínálat pedig már így is szűkös, sokan tartanak attól, hogy a betegség miatt a dolgozók időt veszítenek.

A Reuters adatai szerint a Covid-19 fertőzések száma országszerte növekszik, naponta átlagosan mintegy 40 000 megbetegedést jelentenek. Ez már 16 százaléka a januári világjárvány idején tapasztalt napi csúcsnak, de a gyorsan terjedő delta-változat mostanában egyre nagyobb teret hódít, különösen a hagyományosan ipari középnyugati államokban, ahol az oltási arány alacsonyabb, mint a tengerparti régiókban és a nagyvárosokban.

Jó lenne, vagy nesze itt van 50 dollár

A német autógyártó Daimler pop-up oltási klinikákat nyitott nagyobb amerikai telephelyein, és módosította a munkaidő-beosztást, hogy az alkalmazottak és sok esetben az eltartottjaik is kényelmesen beoltathassák magukat. A Deere & Co és a Moline, Illinois állambeli traktorgyártó vállalatok közölték, hogy nem követelik meg a dolgozóiktól az oltások beadatását. De az alkalmazottaknak, valamint a beszállítóknak és a telephelyeikre látogatóknak, akik nincsenek beoltva, továbbra is maszkot kell viselniük.

A munkáltatók számára nehéz bármilyen egészségügyi kérdésben a cselekvés kikényszerítése. Még az ösztönzőket is óvatosan kell felajánlani, hogy ne ütközzenek a munkavállalói jogokat védő munkahelyi szabályozásokba.

"Nem kötelezővé tesszük - de erősen ösztönözzük" a dolgozóinkat a védőoltás beadására - mondta Jay Baker, a Jamestown Plastics vezérigazgatója. A cég 150 alkalmazottat foglalkoztat New York állam északi részén, és nem hajlandó semmilyen ösztönzőt - például ingyenes étkezést vagy tombolát - felajánlani, és attól tart, hogy a dolgozók közötti csoportnyomás "egészségtelen" nyomássá fajulhat. "Az emberek azt mondják: "Én megkaptam a pulykámat, miért nem kapod meg te is a pulykádat?" - érvelnek a tétlen támogatás mellett.

Bob Roth, a RoMan Manufacturing, egy transzformátorokat és üvegöntő berendezéseket gyártó kis cég társtulajdonosa a Michigan állambeli Grand Rapidsban, egy ropogós 50 dolláros bankjegyet ajánlott fel a dolgozóknak "köszönetképpen", amiért felvették az injekciót. A vállalat a szövetségi munkaügyi törvények szeszélyei miatt ad ilyen kis összeget, és köszönetnek nevezi azt, nem pedig hivatalos ösztönzőnek hívja.

A készpénznek korlátozott hatása volt. Roth alkalmazottainak csak valamivel több mint a fele kapta meg az oltást, és a vezetőt megdöbbentette sok oltásellenes dolgozójának hozzáállása. A legtöbb érvelés, amit hallott, szerinte "bizarr", beleértve az aggodalmakat, hogy a vakcinák sterilitást okoznak, vagy túl gyorsan fejlesztették ki őket. "Semmi tény nem támasztja alá ezeket a baromságokat" - mondta Roth.

Jöhet a leállás

Sok vállalat attól tart, hogy a megbetegedések növekvő hulláma megnehezítheti a már így is nagyra duzzadt rendelésállomány kiszolgálását. A már idézett Roth becslései szerint háromszor nagyobb a ki nem elégített rendelések mennyisége, mint egy évvel ezelőtt, mivel a leállás miatt lecsökkentek a készletek, és az erős gazdasági növekedés most felpörgeti a keresletet.

Az Emerald Packagingnél, amely a friss termékek, például az előre vágott saláta csomagolásához használt műanyag zacskókat gyárt, a járvány idején fellendült az üzlet. Ebben a helyzetben - a cikk elején említett Kelly szerint - a legkevésbé sincs szüksége arra, hogy a fertőzések miatt kiessenek a dolgozók. Becslései szerint a dolgozóinak körülbelül 80 százaléka be van oltva, míg a maradékban az oltástól félő emberek vannak, és 10 százalék oltásellenes között.

"Mindenki szeretett engem a világjárvány idején, amikor mindezeket a dolgokat megtettem az emberek biztonságáért" - mondta Kelly. "Most az oltásellenes emberek mind azt hiszik, hogy egy seggfej vagyok" - tette hozzá.

Tudja, hogy soha nem fogja elérni az átoltottság a cégénél a 100 százalékot, de szeretne közelebb kerülni a 90 százalékhoz. "Szükségünk van a saját kis nyájimmunitásunkra" - mondta el Kelly, hogyan úszná meg az új leállást.