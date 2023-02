A szintén kék színnel jelölt, úgynevezett Meta Verified státuszba kerülnek majd azok, akik számítógépen havonta 11,99 dollárt, mobilon pedig 14,99 dollárt fizetnek a Facebookon és az Instagramon.

A Facebook és az Instagram havi díjáért cserébe egyfajta minőségjelzést kapnak a felhasználók, illetve tartalmaik az ígéretek szerint több emberhez jutnak el – írja az IT Business.

Továbbá a Meta azt is kínálja a fizetős felhasználóknak, hogy meglévő fiókjuk eltulajdonítása is nehezebb lesz a jövőben, ahogy probléma esetén az ügyfélszolgálaton is kiemelt támogatásra számíthatnak.

Az új fizetős szolgáltatást először Ausztráliában és Új-Zélandon vezetik be a héten a Facebooknál és az Instagramnál.

Ugyanakkor a Meta azt is kiköti, hogy csak azok vehetik igénybe a fizetős szolgáltatást, akik hitelességüket egy hivatalos dokumentum (fényképes igazolvány) bemutatásával igazolják. Cégek egyelőre nem, csak magánszemélyes csatlakozhatnak a Facebook és az Instagram havi díjas programjához.

Biztonságosabbá válik a Messenger

A világ harmadik legnépszerűbb csevegőplatformja, a Messenger, amelyet havonta közel egymilliárd ember használ aktívan a Statista tavaly januári kimutatása alapján. Így meglehetősen széles közönség függ a szolgáltatástól.

Az üzemeltető Metát épp ezért évek óta kérik, hogy a riválisokhoz hasonlóan állítsa alapértelmezetten titkosítottá a Messenger-beszélgetéseket, amire tavaly nyáron végre ígéretet is tett a cég.

A vállalat január végén egy blogbejegyzésben közölte, hogy a bevezetés első fázisaként a következő hónapok során véletlenszerű kiválasztással aktiválják a kétoldalú titkosítást bizonyos beszélgetésekben. A felhasználók minden esetben értesítést kapnak erről.