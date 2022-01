A tettet a Leclerc szupermarketlánc követte el, amely akciós újságjában azt írta, hogy mivel az infláció elérte a baguettet is, ők inkább csökkentik nyereségüket, de akkor is vágnak az árakon. Ez 29 centet jelent, amely valóban rendkívül alacsony, tekintve, hogy a baguette átlagára már országosan elérte a 90 centet is - írja a lap.

A pékek, a farmerek és a molnárok is támadják a láncot, ugyanis szerintük ellehetetlenítik a versenyt ebben a rendkívül fontos iparágban.

Azt tudni kell, hogy Franciaországban évi 10 milliárd baguette-et adnak el. Egy francia étteremben vagy kávézóban minden étel mellé jár egy kosár baguette. A francia kulturális minisztérium nemrég kérelmet nyújtott be az UNESCO-hoz, hogy a baguette világörökségi státuszt kapjon.

A francia molnárszövetség vezetője szerint próbálják megtartani a munkahelyeket, de ez csak akkor megy, ha emelik az árakat. A búza, a liszt, az áram és a munkaerő költsége is emelkedett az elmúlt években.

A Leclerc igazgatója azzal védekezik, hogy a baguette-ek árai náluk már egy éve 30 cent körül mozognak. Az ágazat szereplőinek pedig meg kell érteniük, hogy a lánc jó kapcsolatot szeretne fenntartani a vásárlókkal.

A The Local pár hónapja arról írt, hogy sok pékség annyira fél a baguette árának emelésétől, hogy inkább változatlanul hagyja és a többi termékét drágítja.