A csődbe ment szolgáltatók ügyfelei nem maradnak gáz- és áramszolgáltatás nélkül, mivel a brit energiaszolgáltatási törvény alapján folyamatos ellátásukat biztosítani kell addig is, amíg az országos energiafelügyeleti hatóság (Ofgem) kijelöli új szolgáltatóikat - írja az MTI.

A legutóbbi időszakban hat kisebb lakossági energiaszolgáltató vált fizetésképtelenné Nagy-Britanniában az egy év alatt hatszorosára emelkedett nagybani földgázárak miatt.

A beszerzési árak ilyen mértékű emelkedését a kiskereskedelmi szolgáltatók nem tudják áthárítani a fogyasztókra, mivel Nagy-Britanniában felső hatósági árlimit érvényesül a lakossági energiaszolgáltatásokban.

Jonathan Brearley, az Ofgem vezérigazgatója a londoni alsóház üzleti bizottságának szerdai meghallgatásán közvetett utalást tett arra, hogy a nagy-britanniai lakossági energiaszolgáltatók sorozatos csődje akár több millió fogyasztót is érinthet a következő néhány hónapban. Brearley úgy fogalmazott: a szolgáltatócégek összeomlása már eddig is fogyasztók százezreit érintette, és ez a szám a továbbiakban "ennél is jóval magasabbra emelkedhet".

A felügyeleti hatóság vezetője szerint önmagában nem szokatlan jelenség, hogy a lakossági energiaszektorban szolgáltatók esnek ki a piacról, a különbséget azonban ezúttal az a drámai beszerzési költségemelkedés jelenti, amellyel a szolgáltatók szembesülni kénytelenek.

Az elmúlt napokban a brit élelmiszertermelők és az élelmiszer-kiskereskedelem szakmai szervezetei a lakossági élelmiszerellátás komoly fennakadásainak veszélyére hívták fel a figyelmet, miután a rendkívül magas földgázárak miatt több vegyiüzem is leállt Nagy-Britanniában, köztük a két legnagyobb műtrágyagyártó komplexum.

E gyárak működésének mellékterméke az iparilag előállított széndioxid, amelyet az élelmiszer- és italgyártók sokféle célra használnak. A leállított üzemek között van két amerikai tulajdonú, főleg műtrágyagyártásra szakosodott angliai gyártelep, amely a brit élelmiszeripar által - elsősorban a csomagolt húsfélék minőségmegőrzésére - használt széndioxid 60 százalékát állítja elő.

A brit húsfeldolgozók szövetsége arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy ha a helyzet nem változik, már pénteken 25 százalékkal csökkenhet, később teljesen leállhat a baromfi- és a sertéshústermelés Nagy-Britanniában.

A kormány azonban szerdán bejelentette, hogy több tízmillió font támogatást nyújtott az érintett vegyiüzemeknek, amelyek így a héten újraindítják a termelést, és ezzel helyreáll az élelmiszeripar széndioxid-ellátása is.