Kitiltották a milliomosokat az egyik repülőtérről

Az utóbbi években elviselhetetlenné sűrűsödött a forgalom az East Hampton-i reptéren, amelyet most magánkézbe vettek, és be is zárnak a helyi szupergazdagok. Néhány nap múlva újranyitják a kifutót, de azon eztán csak a saját gépeikkel repülő milliárdosok landolhatnak - számolt be a Világgazdaság.