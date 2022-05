A Gazprom levélben nyugtatja az európai ügyfeleit

A Gazprom PJSC levélben próbálta nyugtatni európai ügyfeleit, hogy továbbra is fizethetnek a gázért a szankciók megsértése nélkül, ami a legújabb jele annak, hogy Oroszország megpróbálja megtalálni a módját annak, hogy a gáza továbbra is áramoljon - számolt be a Bloomberg.