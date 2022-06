A Gazprom európai ügyfeleinek többsége áttért arra, hogy a gázért rubelben fizessen - momdta Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes csütörtökön a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. "Úgy gondolom, hogy azok az európai fogyasztók, akik kifejezték a váltási szándékukat, váltottak. Ha a teljes fogyasztás mennyiségét vesszük, ez körülbelül 90-95 százalék.

"Az európai országok, amelyek tavaly összességében mintegy 350-400 milliárd eurót fizettek az energiaforrásokért, idén mintegy 400 milliárd euróval fognak túlfizetni. Ez az orosz olajra és az olajtermékekre vonatkozó embargó és az orosz gáz fokozatos kivonására vonatkozó nyilatkozatok miatti áremelkedésnek köszönhető - mondta az MTI helyi tudósítója szerint Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

"A hazánk energetikai nagyhatalom, a gáz mintegy 23 százalékát mi szállítjuk a világpiacra, és ugyanilyen arányban az olajat és az olajtermékeket is. Ezért az olaj- és olajtermék-szállítások számos országba történő betiltásáról hozott tisztán politikai döntések kihívást jelentenek mind Oroszország, mind az egész olajipar számára" - véli Alekszandr Novak.

"Az Egyesült Államokban rekordárakat látunk a benzinkutakon, az Egyesült Királyságban és az EU-ban az ár eléri a 2,5 eurót. A fogyasztói árak, a közüzemi költségek emelkednek, az infláció az Egyesült Államokban eléri a 8,6, Európában meghaladja a 6 százalékot. Kezd nyilvánvalóvá válni, hogy az Oroszország ellen hozott döntések tisztán politikai jellegűek, amelyek politikai ambíciókat szolgálnak" - véli Novak.

Egyelőre nem született megoldás a Németországba az Északi Áramlat 1-en keresztül történő gázszállítások mennyiségének visszaállításáról - mondta Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója a szentpétervári fórumon. A Siemens a szankciók miatt nem tudja a kanadai javítóüzeméből az ott karbantartott turbinaberendezést visszaszállítani a portovajai kompresszorállomásra. (Az oroszok egy Siemens által felújítás alatt álló turbina kiesésére hivatkozva csökkentették a gázszállítást Németországba - a szerk.)

A Gazprom nem sértődött meg az emiatt bekövetkezett áremelkedés miatt - tette hozzá Miller. Novak közölte, hogy a problémába az állami hivatalnokok egyelőre nem avatkoztak be.

A németek szerint mondvacsinált okból csökkentik a szállítást az oroszok

Az orosz fél mondvacsinált okokra hivatkozva csökkenti a gázszállítást, így a kieső mennyiséget máshonnan kell beszerezni, méghozzá igen drágán - közölte Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a Gazprom csütörtöktől tovább csökkentette a gázszállítást az Északi Áramlat 1 vezetéken.

A német kormány felkészült erre a helyzetre, így például törvénymódosítás révén a földgáztározók töltöttsége jóval magasabb, mint az utóbbi évek azonos időszakában, de a lakosság közreműködése is elengedhetetlen. Mindenkinek takarékoskodnia kell, "minden kilowattóra számít" - mondta a miniszter.

Az Északi Áramlat 1 kapacitása napi 167 millió köbméter. A Gazprom kedden technikai fennakadásokra hivatkozva közölte, hogy napi 100 millió köbméterre csökkentik a szállított mennyiséget, szerdán pedig bejelentették, hogy még inkább visszafogják, napi 67 millió köbméterre csökkentik a szállítást.

Az ágazatot felügyelő szövetségi hatóság (Bundesnetzagentur) szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban áll a gázipari vállalatokkal. Közölték: a gázellátás stabil Németországban. Az Északi Áramlat1-en a gázáramlás a műszaki kapacitás 59,1 százalékát teszi ki. "Nem tudjuk megerősíteni az orosz oldalon hiányzó gázkompresszor és a szállítások nagymértékű csökkenése közötti okozati összefüggést" - közölte a hatóság.

Az érintett vállalatok más piaci forrásból is be tudják szerezni a szállítás visszafogása miatt kieső mennyiséget a piacon, és nincs akadálya annak, hogy folytatódjék a gáztározók feltöltése. Valamennyi tározót együttvéve a töltöttségi szint 55,56 százalék, jóval meghaladja a 2015, 2017, 2018 és 2021 azonos időszakában regisztrált szintet.