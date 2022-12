A Generali SpA (GASI.MI) olasz biztosító azt tervezi, hogy eladja olasz életbiztosítási portfóliójának nagyjából 20 milliárd eurós (21 milliárd dolláros) részét - jelentette szerdán a Bloomberg News az ügyet ismerő személyekre hivatkozva.

Az eladás a Societa Cattolica di Assicurazioni örökölt kötvényeit is magában foglalja - írta a jelentés, hozzátéve, hogy nem világos, mennyit érne a portfólió az eladás során. A Generali tavaly vásárolta meg a Cattolicát. Az olasz biztosító egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyletről.

