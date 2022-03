A Generali közölte, hogy bezárja moszkvai irodáját, és felszámolja oroszországi Europ Assistance üzletágát, megerősítve a Reuters korább értesülését.

Az Intesa Sanpaolo, Olaszország legnagyobb bankja, a magyar CIB Bank anyacége stratégiai felülvizsgálatba kezdett az oroszországi jelenléttel kapcsolatban, eközben segíti az ukrajnai alkalmazottaknak, hogy elhagyják a háborúval sújtott országot.

Korábban a francia Societe Generale pedig arra figyelmeztetett, hogy Oroszország akár el is veheti a a bank helyi tevékenységét - ez volt eddig az egyik legkeményebb lehetséges fenyegetés, amit nyugati cégek felvetettek az orosz-ukrán válság lehetséges következményei közül. A francia banknak 20 milliárd dolláros oroszországi kitettsége van, ezzel az egyik legnagyobb a külföldi hitelezők közül, ezért most az Oroszországban fennálló kockázatok csökkentésén dolgozik.

A Generali nemcsak kivonul, de lemond az egyik legnagyobb oroszországi biztosító, az Ingosstrakh igazgatótanácsában betöltött tagságáról is, pedig a biztosítóban 38,5 százalékos részesedéssel rendelkezik. "Nincs azonnali terv a részesedés rövid távú eladására, de a csoport mérlegeli lehetőségeit" - mondta a Generali lépéséről a Reutersnek egy, az ügyhöz közel álló forrás.

Az Intesa olyan jelentős oroszországi beruházásokat finanszírozott, mint a Kék Áramlat gázvezeték és a Rosznyefty olajcég pakettjének részesedés eladása. Az Olaszország és Oroszország közötti kereskedelmi tranzakciók több mint felét az Intesa bonyolítja le.

Az Intesa Oroszországgal szembeni hitelkitettsége 5,57 milliárd euró (6,16 milliárd dollár) volt 2021 végén, ami a teljes hitelállomány 1,1 százaléka, míg oroszországi és ukrajnai leányvállalatainak mérlegfőösszege 1 milliárd euró, illetve 300 millió euró, ami együttesen mindössze 0,1 százalékot jelent a csoportból.

A második legnagyobb olasz bank, az UniCredit nem kívánta kommentálni, hogy kíván-e hasonló lépéseket tenni Oroszországban. Az UniCredit az orosz piac 14. legnagyobb bankját üzemelteti mintegy 4000 alkalmazottal.

A bank, amelynek oroszországi kitettsége összesen 14 milliárd euró, bőséges tőketartaléka miatt könnyen elnyelheti orosz üzletágának teljes leírását, bár így is körülbelül 6 milliárd eurós határon átnyúló kitettsége maradna, beleértve a nagyvállalatoknak nyújtott hiteleket is. Az orosz üzletág teljes leírása az UniCreditnek valamivel több mint egymilliárd eurójába kerülne, ami 35 bázisponttal csökkenti a bank legmagasabb minőségű tőkemutatóját.

Ukrajnában segítséget nyújt az Intesa

Miközben Oroszország esetében a kivonulást fontolgatja, az ukrán munkatársak kimentésén folyamatosan dolgozik az Intesa. Azokban az országokban nyújt nekik segítséget, szállást, amelyekben van a bankban leánybankja például Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban és Magyarországon.

A magyarországi CIB Baknál most egy gyors mobilbanki fejlesztést is végrehajtottak. Ennek segítségével adománygyűjtés funkció indult az alkalmazásban az ukrajnai háború menekültjeit támogatva. A Magyar Református Szeretetszolgálatnak küldhetnek adományt az ügyfelek, emellett a pénzintézet a saját adományait is eljuttatja a mentést végző karitatív szervezeteknek.



Az adománygyűjtő akció célja, hogy az adományok segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat minél hatékonyabban tudjon segíteni a határon át érkező menekülteknek, abban, amiben szükséget szenvednek. Az akcióval a CIB Bank anyabankja, az Intesa Sanpaolo nemzetközi divíziójának kezdeményezéséhez csatlakozik, melynek kertében a romániai, szlovákiai és magyarországi tagbankok hazájuk egy-egy karitatív szervezetét támogatják a kezdeményezéssel. A cibes dolgozók maguk is önkénteskednek, részt vesznek a menekültek támogatásában.