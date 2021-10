A félvezetőgyártó GlobalFoundries ezen a héten debütált a Nasdaq-on, több mint 25 milliárd dollárra értékelve, mivel egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a globális chiphiány 2023-ig vagy még később is fennállhat – írja a CNBC.

A GlobalFoundriesnek most arról kell meggyőznie a tőzsdei befektetőket, hogy a vállalat meglovagolja a mikrochipek iránti megnövekedett kereslet hullámát, amely nem fog elapadni a világjárvánnyal kapcsolatos ellátási problémák megszűnése után, és hogy növelni tudja a nyereségességét még akkor is, ha milliárdokat költ egy tőkeigényes üzletágra.

"Úgy gondolom, hogy a következő 5-10 év nagy részében a kínálatot fogjuk hajszolni, nem pedig a keresletet" - mondta Tom Caulfield, a GlobalFoundries vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában. A GlobalFoundries ügyfelei közé tartozik a Qualcomm, a MediaTek, az NXP Semiconductors és a Qorvo.

Az autógyárak és a háztartási készülékgyártók már hónapok óta küzdenek azzal, hogy elegendő chipet szerezzenek be a termékek építéséhez, és most a probléma az elektronikai gyártókra és beszállítóikra is átterjedt. Az Apple például közölte, hogy a chiphiány miatt több mint 6 milliárd dollárnyi eladástól esik majd el az idei ünnepi szezonban. Az Intel szintén a tápegységek és a hálózati chipek hiányát okolta a CPU-értékesítések csökkenéséért.

A hiány azonban nem a legfejlettebb, a legújabb gyártási módszereket alkalmazó chipeknél jelentkezik. Ehelyett a hiány a gyakran "örökölt csomópontok", vagyis olyan félvezetők esetében jelentkezik, amelyek régebbi technológiát használnak olyan funkciók ellátására, mint az energiagazdálkodás, a kijelzőkhöz való csatlakozás vagy a vezeték nélküli kapcsolatok lehetővé tétele.

Caulfield elmondta, hogy a GlobalFoundries, egy harmadik fél szilícium-wafer-öntőüzem, az ilyen típusú chipek gyártására specializálódott ügyfelei számára.

Az öntödei üzletág jövedelmezősége a kihasználtsághoz, vagyis ahhoz az arányhoz kapcsolódik, ahogyan az öntöde gyárai éjjel-nappal működnek. A GlobalFoundries 2020-ban 84 százalékos kihasználtsággal rendelkezett, de Caulfield szerint ez a világjárvány kezdetén bekövetkezett lassulásokkal függött össze.