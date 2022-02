Védelmi ipari együttműködésről tárgyalt Maróth Gáspár Svédországban - olvasható a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos közleményében.

Maróth a svéd védelmi minisztérium államtitkárával, Jan-Olof Linddel és hivatali partnerével, Göran Martenssonnal, Svédország fegyverzeti igazgatójával tárgyalt, aki egyúttal a svéd Védelmi Beszerzési Hivatal (FMV) vezérigazgatója is. Áttekintették az Európai Unió védelmi ipari fejlesztéseinek stratégiai célkitűzéseit, a lehetséges közös svéd-magyar védelmi ipari fejlesztések stratégiai szempontjait.

A felek tisztázták a honvédség Gripen harcászati repülőgép flottájának üzemképességét biztosító, 2026-ban lejáró megállapodás újabb tíz évvel történő meghosszabbításának lehetséges paramétereit - áll a közleményben.

A kormánybiztos megbeszéléseket folytatott a Saab AG vezetésével, valamint Marcus Wallenberggel, a cégcsoport igazgatótanácsának elnökével is a jövőbeni konkrét együttműködés lehetséges területeiről.

A Portfolio egy hónapja írt arról, hogy a svéd Saab bejelentette, lezárultak a magyar kormánnyal folytatott tárgyalások a hazai Gripen-flotta MS20 Block 2-es képességfejlesztő csomag beszerzéséről. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség légierejének vadászgépei egyrészt korszerűbb kommunikációs- és radarrendszereket, másrészt pedig újfajta fegyverekkel való kompatibilitást nyernek. (A Gripenek egyebek mellett képessé válnak IRIS-T látótávolságon belüli légiharc-rakéták, GBU-49-es bombák és Meteor nagy hatótávolságú levegő-levegő rakéták használatára is.)

Maróth Gáspár a lapnak elárulta, hogy a tervekben szerepel egy újabb harci repülőszázad létrehozása is a honvédségen belül, de erről még nem született kormánydöntés. (A sajtóban korábban felmerült az amerikai F35-ösök beszerzésének lehetősége is, ami azonban drágább lenne a Gripeneknél.)

A kormánybiztos szeptemberben már szándéknyilatkozatot írt alá a Saabbal, hogy a magyar kormány és a svéd vállalat elkezd azon dolgozni, hogy olyan területeket azonosítson, amelyekben a magyar hadiipar szereplői együtt tudnak működni repülőgépipari, kutatási és mérnöki területen a Saabbal. (Ezt már sikerült elérni a francia-angol-német-spanyol Airbusnál, amely Gyulán állít fel egy gyárat.)

Felpörgött a pénzköltés - titkosítva

Az Orbán-kormány 2018-tól kezdett el komolyan költeni haderőfejlesztésre, a beszerzésekről sok információt nem hoz nyilvánosságra. A vásárlások értékéről tavaly ősszel árult el információt Maróth Gáspár kormánybiztos: 2016-os árakon számolva több mint 12 ezer milliárd forintos haderőfejlesztési programot valósítanak meg. (Összehasonlításképp: a 2000 végén elvett nyugdíjpénztári megtakarítások 3000 milliárd forintra rúgtak.) Ez az összeg már 18-20 ezer milliárd forint körül járhat, mert tavaly decemberben is újabb közbeszerzések alóli mentességet nyújtott be a parlamenti bizottságnak a kormány, ez 2035-ig meghatározza a honvédség és a honvédelmi tárca költségvetését - mondta el Vadai Ágnes, a DK alelnöke, az ellenzéki pártszövetség honvédelmi területért felelős kabinetvezetője a héten sajtótájékoztatóján. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a beszerzéseket nem a honvédelmi minisztérium, hanem Maróth és Palkocsics László innovációs miniszter vezényli, azokban megjelentek a NER-es üzleti körök is.