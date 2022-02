Bezárnák az ózdi gyárat, de még Szerbiából is hoznak vendégmunkásokat

Döcögősen halad az ózdi Johnson Electric autóipari alkatrészgyár bezárása, hiszen alig több mint három hónap múlva lehúzzák a rolót, de a közelmúltban is vettek fel embereket összeszerelő munkára, Sőt, a hírek szerint Szerbiából is érkezett erősítés. A régi, még meglévő alkalmazottak közül többen csalódottak, felütötte a fejét a bizonytalanság és az elégedetlenség is.