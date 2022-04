Évi 95 és 110 ezer dollár közötti kezdő fizetéssel toboroz kamionsofőröket a legnagyobb amerikai áruházlánc, a Walmart - derül ki a Telex cikkéből.

Ez a fizetés a belépés utáni első évre vonatkozik, és utána tovább emelkedhet, szól a cég ajánlata. Amerikában a fizetéseket bruttóban és éves szinten szokás megadni, forintban ez a jelenlegi árfolyam mellett nagyjából havi 3 milliós (bruttó) keresetet jelent. Ez nem csak magyar szemmel nézve tűnik irdatlanul magasnak: a statisztikák szerint nagyjából megfelel az átlagos amerikai programozói fizetésnek.

Kapcsolódó Egy városnyi embert venne fel a a kereskedőmamut

Az amerikai kamionsofőrök átlagos fizetése pár éve még évi 47 ezer dollár volt, de a koronavírus-járvány alatt brutális hiány ütött be a szakmában, amit azóta se nagyon tudnak a munkáltatók megoldani. A helyzetet nem segítette az az új szabályozás sem, ami eltiltja a hivatásos sofőri munkától azokat, akiket ittas vezetésen érnek, vagy pozitív drogtesztet produkálnak. A szabály életbe lépése, azaz 2020 eleje óta 54 ezer sofőr kapott ilyen büntetést.

Az általános sofőrhiány miatt a kamionosok fizetése a CNN tavaly tavaszi cikke szerint már elérte az évi 70 ezer dollárt átlagosan, vagyis egy év alatt csaknem megduplázódott. A trend pedig azóta is folytatódik, a Walmart most 88 ezer dollárról húzta fel akár 110-ig a kezdő fizetést. Becslések szerint így is kb. 80 ezer embernyi hiánnyal küzd az amerikai közúti szállítmányozási iparág.