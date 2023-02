Januárban 4,7 millió nézőt ért el az első epizód a Nielsen és a First Party adatai szerint. Az HBO megjegyezte, hogy az első epizód a január 15-i premierje óta meghaladta a 22 millió nézőt az Egyesült Államokban.

A sorozatbemutató, amely az azonos című videojáték adaptációja, a második legnagyobb produkciója volt az HBO-nak a Game of Thrones előzménye, a House of the Dragon mögött.

A filmsorozat körüli felhajtás messze túlmutatott magán a streaming platformon. Az Egyesült Államokban és világszerte az első helyen végzett a Twitteren. Az előzetesek több mint 100 millió megtekintést értek el világszerte, a sorozatot kísérő podcast első epizódja pedig az Apple TV and Film listájának első helyét foglalta el 24 órán belül az Egyesült Államokban - derül ki az HBO közleményéből.

Nagyon magasra értékelték a sorozatot

Összességében a sorozat 9,3-as értékelést kapott az IMDB-n, 97 százalékatos a Rotten Tomatoeson és 96 százalékos a nézettségi átlaga. Összehasonlításképpen: a Netflix népszerű videojáték-adaptációja, az Arcane 9-es értékelést kapott az IMDB-n.

A The Last of Us sikerére nagy szüksége volt a streaming szolgáltatónak, különösen azóta, hogy az anyavállalat Warner Bros. Discovery (WBD) a harmadik negyedévben elmaradt a Wall Street várakozásaitól, és 50,4 milliárd dollár körüli bruttó adósságról számolt be. Az HBO Max nemrég megemelte előfizetési árát, hogy növelje bevételeit.

A The Last of Us 2013-ban jelent meg először a Naughty Dog videojáték-fejlesztő cég gondozásában. A játékból azóta 20 millió példányt adtak el, és széles körben az egyik legmozgalmasabb videojátéknak tartják. Az első játék eladásai az utóbbi időben az egekbe szöktek. Konkrétan az Egyesült Királyságban a The Last of Us Part I mostanra a régió Top 20 játékának listájára került, és az eladások hétről hétre elképesztő, 238%-os növekedést produkáltak. Nem csoda, hogy az HBO bejelentette, a The Last of Us második évadát is elkezdik forgatni.