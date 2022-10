Nagy-Britannia legnagyobb repülőtere, a Heathrow a szeptember 30-ával zárult kilenc hónapban 442 millió fontnyi (208,89 milliárd forintos) veszteséget könyvelt el, és félő, hogy a gödörből még sok éven át nem tud kilábalni – írja a Reuters.

A reptér közleménye szerint több tényező is pesszimizmusra ad okot, így a globális gazdasági válság, az Ukrajnában zajló háború és a pandémia negatív utóhatásai is. A reptér már 2020-as és 2021-es évet is összesen 4 milliárd fontos veszteséggel zárta.

A Heathrow bevétele az év első kilenc hónapjában a megemelkedett utasszám miatt 2,11 milliárd fontra nőtt a 2021 azonos időszakában összesített 695 millió fontról. Becsléseik szerint az egész éves utasszám 2022-ben 60-62 millió fő lehet majd, mintegy 25 százalékkal maradhat el a 2019-es szinttől.

A napi 100 ezres utaslimitet, amelyet a repülőtér korábban a munkaerőhiány miatt vezetett be, október 30-án oldják fel.

Azon dolgozunk a légitársaságokkal és a reptéren dolgozó kollégáikkal, hogy minél előbb teljes kapacitáson működhessünk csúcsidőkben

- mondta John Holland-Kaye, a Heathrow repülőtér vezérigazgatója.

A korlátozás feloldása azonban nem azt jelenti, hogy megoldódtak volna a Heathrow állományproblémái: beszámolójuk szerint ahhoz, hogy a csúcsidőszakokban is – például karácsonykor – kezelni tudják majd az utastömeggel járó háttérmunkálatokat, 25 ezer új alkalmazott felvételére és betanítására lesz szükség. Még azzal együtt is, hogy néhány hete még azt panaszolták, hogy a romló gazdasági kilátások, egy esetleges újabb Covid-hullám és az ukrajnai háború mind visszavethetik az utazást ezen a télen.