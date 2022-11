Az Apple a hónap elején közölte, hogy legújabb iPhone-családjának szállítását időlegesen befolyásolhatják az aktuális kínai Covid-korlátozások. Az amerikai techóriás hozzátette, egyik kínai összeszerelő üzeme, amely békeidőben mintegy 200 ezer dolgozót foglalkoztat, jelenleg csökkentett kapacitással működik.

A héten végül erőszakba torkolló munkáslázadás tört ki Kínában, a világ legnagyobb iPhone-gyárában, amely azon túl, hogy ellátási problémákat okozott az Apple számára, arra is rávilágított, hogy Kína szigorú koronavírus szabályai általánosságban mennyi nehézséget okoznak a globális technológiai nagyvállalatoknak – írja a CNN.

A zéró tolerancia sem segít, Kínában elszabadult a Covid

A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság jelentése szerint szerdán az országban újabb 31 444 koronavírus-fertőzéses esetet azonosítottak. A számok ugyan viszonylag eltörpülnek Kína hatalmas, 1,4 milliárdos lakosságához képest, azonban a szigorú helyi Covid-politika értelmében még egy kisebb járványgóc is teljes, egész városokra kiterjedő teljes zárlatot okozhat.

A megszorító intézkedések ellenére is úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány ismét felüti a fejét Kínában: az ázsiai ország fővárosban már most is csupán 48 órán belüli negatív PCR-teszt eredménnyel a kézben lehet nyilvános helyekre, például bevásárlóközpontokba, szállodákba és kormányzati épületekbe belépni. Miközben az iskolák városszerte átálltak az online oktatásra.

Menekülés iPhone city-ből

A legújabb koronavírus-korlátozások értelmében Kína november elején hatmillió embert zárt karanténba az iPhone cityként elhíresült Foxconn gyárnak helyet adó városban, Zhengzhou-ban. Ugyanakkor a problémák már a múlt hónapban kezdődtek, amikor a munkások a koronavírustól való félelmükben tömegével kezdték elhagyni a város mobiltelefonokat összeszerelő giga üzemét.

Majd a munkaerőhiány ellenszereként bónuszokkal igyekezett az Apple visszacsábítani a gyári munkásokat. A Foxconn egész konkrétan azt ígérte, hogy ebben a hónapban megnégyszerezi a gyárban dolgozók napi bónuszát.

Ám a héten tiltakozások kezdődtek, miután az újonnan felvett dolgozók szerint a vezetőség megszegte ígéreteit. Kedd este több száz, többnyire újonnan felvett dolgozó tiltakozni kezdett a nekik felajánlott fizetési csomagok ellen. Az csak tovább korbácsolta az indulatokat, hogy a gyár területén korábban kitört koronavírus-járvány ellenére sem tudta megoldani a vállalat vezetése a dolgozók helyi ellátását.

A jelenetek másnapra egyre erőszakosabbá váltak, amikor a dolgozók összecsaptak a vegyvédelmi ruhát viselő biztonságiakkal. A lázadó munkásoknak végül készpénzt ajánlottak fel, hogy távozzanak.

A Foxconn csütörtökön bocsánatkéréssel próbálta hűteni a kedélyeket. A cég közleményében a fizetési rendszerek technikai hibáját okolta a ki nem fizetett bérekért és bónuszokért. Valamint azt is bejelentette: teljes mértékben megérti a dolgozók aggodalmait.

Gond lehet az iPhone 14 ünnepi készleteivel

Az ügy pikantériája, hogy a kínai összeszerelő üzemben készül az Apple több terméke is, köztük a csúcs modell iPhone 14 Pro is, így a botrány kezd az amerikai cégre is ráégni. Az Apple az AFP-nek elmondta, hogy képviselői a helyszínen vannak, "felülvizsgálják a helyzetet, és szorosan együttműködnek a Foxconnal annak érdekében, hogy eleget tegyenek a dolgozók követeléseinek".

Azon kívül, hogy a kínai gyár az egyik legnagyobb iPhone összeszerelő üzem, nem mellesleg az egyetlen, amely az iPhone 14 Pro-t is gyártja. A Reuters forrásai alapján nem tartja valószínűleg, hogy a termelés a hónap végig újraindul iPhone city-ben, így a szakértők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai cégnek ellátási gondjai lehetnek az előttünk álló karácsonyi szezonban.

Elemzői becslések szerint a zavargások okozta leállások a kieső iPhone-eladások miatt minden héten körülbelül egymillió dollárjába kerülnek az Apple-nek. A zavargások a kínai gyárakban az iPhone 14 eladások nagyjából öt százalékát érinthetik. Ezek után nem csoda, hogy a Black Friday hétvégéjén, amikor jelentősen megnő a kereslet, az iPhone 14 hiánycikké vált.

India a megoldás

Az Apple már a kínai botrány előtt megkezdte az iPhone 14 gyártását Indiában, amely nem nagy meglepetés azok után, hogy a The Wall Street Journal már az év elején arról cikkezett, hogy a kínai Covid-helyzett miatt az Apple termékek jelentős részét előállító tajvani bérgyártó Foxconn igyekszik olyan országokban növelni a termelést, mint Vietnám vagy India.

A Foxconn most a kínai zavargások miatt felgyorsítja az iPhone gyártási folyamatait Indiában, ahol gőzerővel bővíti kapacitásait. A terv az, hogy az iPhone indiai gyártása 2030-ra 150 százalékkal növekedjen 2022-höz képest. A hosszú távú cél pedig az lenne, hogy az Apple-okostelefonok 40-50 százalékát Indiából szállítsák a mostani 4 százalékhoz képest.