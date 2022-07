Az International Council on Clean Transportation (ICCT) független kutatóintézet megmérte a való életben is a plug-in hibridek fogyasztását, és sokkoló eredményre jutott - derül ki a G7 cikkéből. A magánhasználatú hibridek a gyárilag megadott fogyasztásnál háromszor, a céges autóként használtak ötször többet fogyasztanak valójában.

Az ok egyszerű: a tulajdonosok nem töltik túl gyakran a járműveket árammal, inkább benzinesként használják. Különösen igaz ez a céges autóknál, ahol nem a használó fizeti az üzemanyag díját, így semmi érdeke nincsen azzal vesződni, hogy töltse az autót.

A teszteken végig teljesen elektromosan feltöltve haladnak a plug-inek, ám a valóságban a magánemberek csak 45-48 százalékban használták elektromos üzemmódban az autóikat, a céges autók esetében pedig 11-15 százalék volt a modell szerint számított, tisztán elektromos üzem aránya.

Nagy batárok



A céges autóknál jelentkező magas fogyasztás egyik oka, hogy jellemzően nagy, nehéz autókat használnak. A hibridek eleve jóval nehezebbek, nem csak a benzines, de az elektromos autóknál is, mivel két meghajtás van bennük. A dízel pluginek – jellemzően a német luxusmárkák kiemelten szennyező modelljei – 2,1 tonnát nyomtak átlagosan, azaz majdnem két benzines autó is kijött volna annyi anyagból.

Az ICCT 2020-as adataiból kiderül, hogy az EU-ban eladott hibridek fele SUV volt. Tehát ezek nem hogy zöldebbek, hanem szennyezőbbek még egy normál méretű benzines autóhoz képest is.

Viszonylag jól állnak a magyarok



Eközben a európai autógyártók lobbiszervezete, az ACEA pozitív jelentéseket tesz közzé arról, hogy már az eladott új autók 25 százaléka hibrid. Azt a kimutatásokban kerülik, hogy milyen nehéz és milyen kategóriájú autókról van szó, de az látható, hogyan veszik át a SUV-ok az európai újautó-eladások egyre nagyobb részét.

A magyar hibridesek az európai átlagnál egy kicsivel többet töltik a járműveiket, de még így is 2,5-szer nagyobb a fogyasztásuk, mint a gyártó által ígért érték. A német céges hibridek esetében akár ötszöröse is lehet a fogyasztás a valóságban. A legtakarékosabban a csehek, olaszok, svájciak, svédek és finnek vezetik hibridjeiket, de még náluk is kétszerese a fogyasztás az ígértnek.