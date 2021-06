A spanyol gyökerekkel rendelkező multinacionális Fotowatio Renewable Ventures (FRV) egy jól menő, megújuló energiás rendszermegoldásokat fejlesztő cég. Több mint 50 projektben, több mint 3,5 milliárd dolláros projektfinanszírozással főként napelemes, szélenergiás erőműfejlesztéseket vállaltak fel, és kezdenek rákapni az energiatárolás ízére is: tavaly az FRV már akkumulátor-erőművet installált az Egyesült Királyságban. Ilyen előélettel nem meglepő, hogy az anyavállalatuk (az Egyesült Arab Emírségekből irányított Abdul Latif Jameel Energy (ALJ) rájuk bízza egy újabb terület meghódítását. Az ALJ friss bejelentése, hogy részt kívánnak venni az első komplex spanyolországi zöld hidrogén projektben.

A rendszerszintű kísérlet lényege - írta meg a spanyol napelemes magazin -, hogy megújuló energiából előállított hidrogént használjon fel Madridban minél több taxis. Ehhez egyrészt szükség volt a város hivatásos taxisszövetségére, amely beleállt, hogy 2026-ig legalább ezer hagyományos taxit váltanak fel hidrogénüzemű járműre, másrészt ilyen járművekre, harmadrész ezekhez szükséges üzemanyagra is szükség van.

A kezdeményezés, amelynek végső célja, hogy a spanyol főváros közlekedését a dekarbonizálás felé terelje, 100 millió eurós beruházásra támaszkodik. Ebből a helyi gázszolgáltató, a Madrilena Red de Gasnál nem csak a hidrogéntermelési infrastruktúra építésére futja - benne egy 10 MW méretű vízbontó (vagyis: hidrogént előállító elektrolizátor) berendezéssel, valamint járműtöltő szigetek kiépítésével -, de egy ide bekötött, egyelőre 20 MW teljesítményre képes naperőműre is. Ezt “rakja össze” az FRV.

A rendszer működésének a Toyota aktív részvétele is alapfeltétele, mely abból áll, hogy a Toyota Spain az üzemanyagcellával és villanymotorral is szerelt Toyota Mirai modelljeit a feladatra “megpiszkálva” 600 km-es hatótávolság megtételére teszi alkalmassá, és belemegy a taxiszövetséggel egy speciális üzleti modellbe, hogy a taxisok ne csupán versenyképes áron juthassanak hozzá az új munkaeszközeikhez, de ezek szervizelése és karbantartása is megfizethető legyen.

Az első hidrogén-taxikat már 2022-ben üzembe szeretnék helyezni, ami egyáltalán nem véletlen. Madridban ugyanis 2022-től radikális változásokra kerül sor a közlekedésben; a belvárosban például már csak elektromos és/vagy hidrogén hajtású taxik kapnak behajtási engedélyt.