Jön a nagyon-nagyon hidegben is hatékonyan fűtő hőszivattyú

Már tesztelik azt az új, levegő-levegő hőszivattyút, amely extrém hideg időben is képes hatékonyan, energiatakarékosan hőtermelésre. A Bosch, a Daikin és az LG is az alkotók között, és ígérik, hogy a konstrukció villámgyorsan megjelenik a lakossági piacon is.