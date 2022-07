Lépett az Ikea: új szintre kerül a spórolás

Vásárlás helyett bérlésre, és így spórolásra ösztönöznek az Ikea tulajdonosának egyik bevásárlóközpontjában: a Library of Things nevű kezdeményezés keretében háztartási és különböző barkácsolási eszközöket lehet online pár napra kibérelni, majd a használat után visszaadni. A közösség tagjai használati tippekkel is ellátják egymást. A barkácseszközökön kívül, egyre több területen kap szerepet a bérlés: többek között luxustáskákat és ruhákat is lehet már az eredeti ár töredékéért kölcsönözni.