A japán fizetések az elmúlt évtizedek leggyorsabb ütemében emelkednek, ami megnehezíti a központi bank azon erőfeszítéseit, hogy féken tartsa az inflációt. A munkavállalók nominális bére decemberben 1997 óta a leggyorsabb ütemben emelkedett, ami valószínűleg tovább erősíti a spekulációkat, hogy a központi bank szigorítani fogja rendkívül laza monetáris politikáját, miután Haruhiko Kuroda kormányzó áprilisban lemond – számolt be róla a Bloomberg.

A Nintendo elnöke, Suntaro Furukawa azután jelentette be az emeléseket, hogy csökkentette az egész évre vonatkozó bevételi és eredmény előrejelzését, mondván, hogy a munkavállalókra nehezedő terhek egyre nagyobbak, és ez a lépés segít majd megerősíteni a vállalat bérerőforrását.

A befektetők a Switch értékesítési lendületére összpontosítanak a következő pénzügyi évben. A Nintendo idén kimaradt a technológiai részvények szélesebb körű versengéséből, és addig maradhat a mélyponton, amíg be nem mutatja az ikonikus játékkonzol utódját, amelynek eladásai az elmúlt két évben csökkentek.

