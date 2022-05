A pénzügyi év adózás előtti nyeresége 511 millió font volt, szemben az egy évvel korábbi 490 millió fonttal.

Az éves működési eredménye 38 százalékkal, 523 millió fontra nőtt, összhangban a vállalat által megkérdezett elemzői várakozásokkal.

Kapcsolódó Igazán jó üzlet a luxus

A 166 éve alapított cég arról is jelentett, hogy a pénzügyi utolsó negyedévében 13 százalékkal estek az eladásai Kínában, miután a koronavírus-járvány fellángolása miatt néhány nagyvárosban be kellett zárnia boltjait és akadozott az internetes kereskedelem is. Kína adja a Burberry forgalmának mintegy 30 százalékát.

A Burberry igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az éves osztalékot részvényenként 70 pennyre emeli a korábbi 42,5 pennyről, továbbá a vállalat 400 millió font értékű részvényvisszavásárlási programot indít, ami a folyó pénzügyi évben be is fejeződik.