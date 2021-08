A brit Tesco vásárlói nyáron több millió gyermek étkeztetésében segíthetnek egy kezdeményezésnek köszönhetően. Az Egyesült Királyságban ugyanis a boltlánc ugyanis egy pennyt, azaz körülbelül 4 forintot adományoz minden áruházban vásárolt friss gyümölcs és zöldség után – írja a Retail Gazette.

Egészséges ételekkel a gyerekekért

A kampány három hétig, augusztus 8-áig tart, és a Tesco reményei szerint az összegyűlt összegből akár hárommillió ételt is fel tudnak ajánlani a rászorulóknak a jótékonysági partnerük, a FareShare segítségével. A FareShare az ételeket jótékonysági szervezetek és a gyermekeket támogató helyi közösségi csoportok között osztja majd szét. A Tesco egyébként tavaly több mint 29 millió étkezést biztosított a többlet élelemiszerekből a már létező, élelmiszerek újraelosztásával foglalkozó programja keretében.

A Tesco azt reméli, hogy a Buy One to Help A Child névre keresztelt új kezdeményezés egészségesebb választásokra ösztönzi a vásárlókat, miközben segít azoknak a gyermekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Így pedig támogatni tudják azokat a közösségeket, amelyekben élnek és dolgoznak. A FareShare az elmúlt évben megduplázta az élelmiszerek mennyiségét, amelyet azoknak biztosítanak, akiknek nehézséget jelent az élelmiszerek előteremtése. Szerintük annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülhettek, továbbra is magas az élelmiszer-bizonytalanság.

10 millió ingyenes étkezés

Más boltláncok is beszálltak, például az Aldi. Utóbbi cég bejelentette, hogy jótékonysági szervezeteket támogat az Egyesült Királyságban azzal, hogy több mint egymillió ételt adományoz a rászorulóknak a nyári szünetben.

Az Aldi szintén helyi jótékonysági szervezetekkel, közösségi csoportokkal és élelmiszerbankokkal dolgozik azon, hogy a többletélelmiszer eljusson oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Több mint 700 ezer étel jut így jótékony célokra. Az akció része az Aldi céljának, amely szerint a boltlánc 2021-ben 10 millió ingyenes ételt biztosít a rászorulóknak a Neighborly közösségi, adományozással foglalkozó platform segítségével. Az Aldi szerint az iskolai szünetek nehéz időszakot jelenthetnek a családoknak, különösen idén, hiszen sokan a járvány miatt még inkább anyagi nehézségekkel küzdenek. Ezért az idén még több ételt szeretnének felajánlani mint eddig.