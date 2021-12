A bútoráruház az Egyesült Királyság mellett Írországban is rekorderedményeket könyvelt el: teljes értékesítésük 67 százalékkal 68,9 millió euróra nőtt - írja a Retail Gazette.

A Jysk, amely 37 üzletével van jelen a két országban azt közölte, hogy a koronavírus miatt öt hónapig zárva voltak, ezért a kedden közzétett eredmények minden várakozásukat felülmúlták, ráadásul vásárlóik száma is elérte az 1,1 milliót. A jó eredmények miatt 14 új üzletet nyit a brit és az ír piacon a boltánc, amely a világ 50 országában - köztük Magyarországon - összesen több mint 3000 üzletetet működtet.

Rekordokat írt át a Jysk Magyarország

A magyar leánycég bevételei is jól alakultak: ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, a Jysk az árbevételét és az EBIT-et is növelte a 2020/2021-es üzleti évben.

A boltlánc 57 milliárd forint árbevételt és 12,4 milliárd forint EBIT-et ért el, ezzel a forgalom 11 százalékos és az EBIT 36 százalékos növekedés az előző pénzügyi évhez képest.

Ezek az eredmények rekordot jelentettek a magyar cég életében. A társaság beszámolója szerint különösen a bútorok, a kerti bútorok és lakberendezési cikkek forgalma növekedett. A Magyarországon 89 üzlettel rendelkező Jysk 4 új üzlet megnyitását tervezi, és 22 meglévő áruháza felújítását készíti elő.