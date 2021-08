Az RTL híradó stábja hívott mentőt ahhoz a lengyel sofőrhöz, akinek a kamionja egy hete borult árokba a Borsod megyei Novajidránynál.

A kamion azóta is az árokban vesztegel, a tulajdonosa benne lakik.

A beszámoló szerint Lengyelországból Bulgáriába szállított volna paradicsomot. A rakomány egy részét már elvitték, de a kamionját egyelőre nem.

A bajba került lengyel sofőrnek többen is segítettek már, étellel és vízzel, de most már orvosi segítségre is szüksége volt.