A terv, hogy a Duke Energy 2030-ra 74 százalékkal csökkenthesse a karbonlábnyomát egy frissen megjelent tanulmányból származik. A The Brattle Group közgazdászai által írt és számolt Út a szén-dioxid -mentesítéshez: a karbonmentes energiagazdálkodás tervezett költségei és kibocsátásai (A Pathway to Decarbonization: Generation Cost & Emissions Impact of Proposed NC Energy Jogalation) című tanulmányt azonban nem a Duke Energy rendelte meg, hanem az észak -karolinai megújuló energiát fejlesztő Cypress Creek Renewables.

A tanulmány az észak-karoliai képvielőházban júniusban elfogadott megújuló energiás jogszabálycsomag, az ún. H951-es törvényjavaslat hatásait és lehetőségeit vizsgálta és vázolta fel. A Renewable Energy Words vállalkozott a tanulmány közérthetővé tételére, innen tudható, hogy a Duke Energynek az elkövetkező években “mindössze annyit kelle tennie”, hogy messze elkerüli a földgázkapacitás-bővítést, és helyette a megújuló energiát, illetve az energiatárolást teszi a beruházásai és a működési elképzelései fókuszpontjába.

A Duke Energy, amely szereti magáról azt a látszatot kelteni, hogy nyitott a megújuló energiák felé, odahaza még mindig szenvedi annak a döntésének a következményeit, hogy a hozzá hasonló státuszú Southern Companyval közösen alig egy évtizede felmelegítették a Cherokke megyében korábban már elbukott atomerőműépítési terveket. Ez ugyanis később nem csak a Westinghouse csődjét és a projekt 2017-es törlését eredményezte, hanem azt is - ahogyan azt az Energiaklub nemrég publikált, a világban építés alatt álló nukleáris erőművekről szóló tanulmányában olvasható: - hogy Dél-Karolina 9 milliárd dollárt fizetett egy lyukért, amit kiástak, majd betemettek. A cégnek tehát van törleszteni valója a szövetésgi állam és annka adófizetői felé is...

A napelemek és az akkumulátorok tárolási költségeinek folyamatos csökkenésével a Duke Energy és más közművek az Egyesült Államokban költséghatékony módon képesek lecserélni a nyugdíjba vonuló szénerőműveket; a megújuló energiák és az akkumulátoros eneriatárolás keveréke pedig nagymértékben csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását -mondta a lapnak Michael Hagerty, a tanulmány társszerzője. Számokra ledfordítva: azt javasolják az áram- és gázipari holdingnak, hogy az új energiatörvényi rendelkezésekre támaszkodva teljesen fogja vissza az újabb gáztermelői kapacitások kiaknázására vonatkozó szándékát, és helyette finanszírozzon meg 18 GW napelemes és 3 GW szárazföldi szélerőműves potenciált, illetve 3600 MW akkumulátor-tárhelyet biztosító beruházást. Ezzel az óriásvállalat által kibocsátott üvegházhatású gázok összkibocsátása a már említett 74 százalékos csökkenést tenné elérhetővé - a 2005-ös bázisévhez számoltan.

A közgazdászok azt is kiszámolták, hogy mindez a Duke Energynek összességében 590 millió dolláros generációs megtakarítást eredményez már 2030-ra. Tyler Norris, a Cypress Creek Renewables vezető fejlesztési igazgatója szerint a tanulmány annak bizonyítéka, hogy az olyan ambiciózus szén-dioxid-mentesítési cél is, mint az évtized végére kiszámolt Brattle-adat, ma már minimális adófizetői költséggel elérhető a megújuló energiaforrások és energiatárolás térnyerésével. Arról egyelőre nincs hír, hogy a Duke Energy hogyan reagált a számításokra és a tanulmányra.