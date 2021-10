A technológia és a közösségi média (például Facebook, Instagram, Twitter) pozitív és negatív hatásai közötti megfelelő egyensúly megtalálása sok ember számára jelent problémát. A Kaspersky internetbiztonsági cég által készített felmérésből kiderült: Az emberek 70 százaléka változtat a közösségi médiához való hozzáállásán annak a mentális egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatása miatt.

A válaszadók 39 százaléka úgy érzi, nem tartja ellenőrzése alatt, illetve nincs tisztában a közösségimédia-használatának határaival.

23 százalékuk pedig negatív érzéseket tapasztal, ami megnövekedett stresszt és szorongást eredményezhet.

A Kaspersky szerint a mostani helyzetben szinte mindenki ki van téve az e-maileknek, a közösségi médiás posztoknak, a mesterséges intelligencia generálta hírcsatornáknak és az okostelefonos értesítéseknek, így az emberek agya egyre kimerültebbé válik.

Kapcsolódó Korlátlanul ömlik a káros tartalom a fiatal tiktokosokra

A kutatásából kiderült az is, hogy az emberek már most is tesznek proaktív lépéseket az egészségesebb digitális szokások kialakítása érdekében: a válaszadók 38 százaléka korlátozza vagy csökkenti a közösségi oldalakon töltött időt. A másik fontos, növekvő trend a meditációs appok használata.

A 19 millió fős közösséget számláló ingyenes meditációs alkalmazás, az Insight Timer szerint márciusban például az alkalmazás letöltései globális szinten 100 százalékkal nőttek, és az év végére a meditációval töltött percek száma az előző évihez képest több mint 6 milliárdra nőtt.