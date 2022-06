Első európai pénzintézetként a magyar K&H Bank anyabankja, a KBC készen áll a blokklánc-technológiára épülő saját digitális érméje, a Kate Coin bevezetésére - mondta Johan Thijs, a KBC Csoport vezérigazgatója.

A Kate Coin egy digitális érme (e-pénz token), amely blokklánc-technológián alapul, és amelyet teljes egészében a KBC-n belül fejlesztettek ki. A KBC magánügyfelei hamarosan Kate Coin érmékhez juthatnak, és használhatják azokat a KBC Mobile-ban található Kate Coin pénztárcájukon keresztül.

Ez egy úgynevezett „closed loop” környezetben történik, egy olyan zárt környezetben, amelyen kívül a Kate Coin nem rendelkezik értékkel.

Először a KBC banki- és biztosítási környezetén belül, idővel viszont az alkalmazási lehetőségek tárháza nyílik meg a tágabb ökoszisztémában. A KBC egyes vállalkozói ügyfelei, akik már most is a KBC Mobile-on és annak 1,8 millió felhasználóján keresztül kínálják szolgáltatásaikat, már kialakították saját ökoszisztémájukat, ők is kínálhatják a Kate Coin-t.

A tervek szerint a Kate Coint az egész KBC Csoportban bevezetik. Ez egy digitális érme, használata a KBC Mobile-hoz kapcsolódik. Az ügyfél azonban akkor is szerezhet ilyet, amikor más KBC csatornákon (bank- vagy biztosítói fiók, KBC Live, KBC Touch) keresztül kerül kapcsolatba a belga bankcsoporttal. A Kate Coin nem ruházható át más KBC ügyfelekre, és nem váltható át euróra.

A Kate Coin egy programozható digitális érme, nem bitcoin vagy stablecoin. A Kate Coin teljes mértékben a KBC által fedezett, és 1:1 arányban az euróhoz van kötve.

Az anyavállalatunknál, a KBC Csoportnál Európában elsőként, most bevezetett új digitális elszámoló eszköz felvillanyozóan izgalmas – mondta Németh Balázs, a K&H i nnovációs vezetője. Véleménye szerint a digitális bankolás, a mobilmegoldások és a digitális asszisztencia után egy logikus következő lépés lehet az új digitális pénz bevezetése.