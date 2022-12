Elon Musk, a Twitter tulajdonosa szerdán posztolta, hogy ellátogatott az Apple központjába, és találkozott Tim Cookkal, a cég vezérigazgatójával.

A találkozó jelentős előrelépés, miután Musk „rátámadt” az Apple-re, hogy az állítólag ki akarta vonni a Twittert az App Store kínálatából.

Az új posztban Musk elmondta, megoldották a félreértést, és kiderült, hogy Tim Cook és az Apple sosem gondolt arra, hogy eltávolítsák a közösségi médiaplatformot az App Store-ból.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR