A világ legnagyobb tengerjáró luxushajója, az Icon of the Seas néhány napja először hagyta el a finnországi Meyer Turku hajógyárát. Egyelőre csak próbautakat tesz a Royal Caribbean társaság legújabb büszkesége, a tervek szerint jövő januárban teljesíti majd az első hivatalos útját.

Icon of the Seas Forrás: Royal Caribbean





Egyszerre tízezren a tengeren

A 20 emeletes hajón egyszerre tízezren utazhatnak majd, amennyien idehaza Budakalászon, Csornán vagy éppen Sarkadon élnek.

A 2580 tonnás Icon of the Seas hivatalosan is megelőzi a világ jelenlegi legnagyobb tengerjáró hajóját, a Wonder of the Seas-t a Royal Caribbean flottájából. Mindemellett pedig ez lesz az első hajó a teljesen új Icon hajóosztályban.

A világ legnagyobb óceánjáró hajója 20 fedélzetből áll és 7600 fő utas kényelmét 2 350 fős személyzet szolgálja majd.

Emellett 7 medence, 9 pezsgőfürdő, 6 rekord nagyságú vízi csúszda, AquaDome, Chill Island, Swim & Tonic úszóbár, Central Park és a megújult Royal Promenade várja a vendégeket, valamint a Royal Bay Pool, ami a legnagyobb valaha megépített medence lesz a tengeren.

Tesztelik a nyílt vízen

A hajón jelenleg több mint 450 szakember dolgozik, akik fontos, előzetes teszteket hajtanak végre az Icon fő hajtóműveivel, hajótestével, mentőcsónakjaival, tolómotorjaival és navigációs rendszerével, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, amikor az utasok már a fedélzeten lesznek.

Icon of the Seas Forrás: Royal Caribbean



Ha minden jól halad, akkor az Icon of the Seas tengeri próbái az év végén fejeződnek be, és a monumentális tengerjáró 2024 januárjában áll szolgálatba, amikor Miamiból indulva hétnapos körutakra indul majd a karibi térségben.